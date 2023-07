iPhone 14 raggiunge la massima popolarità tra tutti i modelli venduti dall'iPhone 7

Secondo l’ultimo rapporto del CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), la gamma di iPhone 14 ha raggiunto la quota di vendite più alta tra tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti dalla gamma iPhone 7 nel 2017. Questa notizia conferma il dominio degli iPhone più recenti sul mercato statunitense.

iPhone 14, la gamma è stata la più popolare dai tempi dell’iPhone 7

Nel suo ultimo post su Substack intitolato “L’iPhone dell’anno in corso domina, ma perché?”, il CIRP ha condiviso le nuove scoperte sulle vendite di iPhone negli Stati Uniti. Secondo la ricerca, l’iPhone 7 e 7 Plus hanno stabilito un record rappresentando l’81% delle vendite di iPhone nel 2017. Negli anni successivi, il predominio dei modelli di iPhone più recenti si è solitamente attestato nella fascia medio-bassa intorno al 70%.

Tuttavia, i dati di giugno 2023 hanno rivelato che la gamma di iPhone 14 ha raggiunto un massimo recente, con il 79% degli iPhone venduti negli Stati Uniti che sono uno dei modelli più recenti. Questo dato rappresenta solo il 2% in meno rispetto al record stabilito dall’iPhone 7. Inoltre, questa percentuale rappresenta la quota più alta che gli ultimi iPhone hanno raggiunto dal loro lancio nel settembre 2022.

Ci sono diversi fattori che potrebbero spiegare l’alta adozione degli iPhone più recenti da parte dei consumatori statunitensi. In primo luogo, gli utenti tendono a conservare i loro iPhone per periodi sempre più lunghi, spesso oltre due anni. Quando arriva il momento di un nuovo acquisto, i consumatori potrebbero trovare maggiori incentivi ad ottenere l’ultimo modello, anche se le differenze con il precedente non sono così sostanziali.

In secondo luogo, con i corrieri statunitensi che offrono piani di pagamento dilazionati da 24 a 36 mesi per l’acquisto di un iPhone, la differenza di costo mensile tra l’iPhone 14 e i modelli precedenti potrebbe non sembrare così significativa. Questo potrebbe spingere i consumatori a optare per il modello più recente, beneficiando di funzionalità e prestazioni migliorate.

L’adozione di massa dell’iPhone 14 riflette l’interesse e la fiducia dei consumatori nella qualità e nell’innovazione di Apple. La società continua a offrire dispositivi all’avanguardia che soddisfano le esigenze e le aspettative degli utenti. L’alta percentuale di vendite degli iPhone più recenti dimostra che i consumatori statunitensi sono disposti a investire in tecnologia di punta per rimanere aggiornati e godere di un’esperienza utente superiore.

Con il successo della gamma iPhone 14, Apple ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone. La società continua a spingere i limiti dell’innovazione tecnologica, offrendo prestazioni eccellenti, fotocamere avanzate e funzionalità all’avanguardia. Non c’è da meravigliarsi che gli iPhone 14 abbiano conquistato il cuore dei consumatori statunitensi, diventando i modelli più popolari dal leggendario iPhone 7 del 2017.

Il CIRP continuerà a monitorare le vendite di iPhone negli Stati Uniti e a fornire ulteriori informazioni sul comportamento degli utenti. Sarà interessante vedere come l’adozione degli iPhone 14 si svilupperà nel corso del tempo e se il dominio degli ultimi modelli continuerà anche in futuro.