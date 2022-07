Scattante, reattivo e fluido in ogni ambito, durante ogni operazione: è questo l’iPhone 14 Pro che Apple vuole lanciare sul mercato tra settembre e ottobre. Non che le precedenti generazioni siano delle tartarughe (e non lo diventeranno nemmeno nel 2023, sia chiaro), ma per il suo prossimo smartphone di più alta fascia l’azienda di Cupertino vuole davvero il meglio.

Contribuirà ad alzare l’asticella delle prestazioni il nuovo tipo di memoria RAM dei modelli Pro e Pro Max. Stando infatti a quanto riportato da Digitimes, i due smartphone avranno 6GB di RAM di tipo LPDRR5, ovvero una configurazione più efficiente rispetto ai precedenti standard. Attualmente Apple utilizza memorie LPDRR4X, che saranno incluse quasi sicuramente anche nei modelli di base di iPhone 14.

A differenza della line-up “iPhone 13”, dove si parte da 4GB di memoria, tutti i modelli della serie iPhone 14 partiranno da 6GB. Un bel passo in avanti, non c’è alcun dubbio, ma – come detto poco sopra – la LPDRR5 sarà una esclusiva dei due device della famiglia Pro. E dunque:

iPhone 14: 6GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Max: 6GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max: 6GB (LPDDR5)

Le altre due esclusive

Oltre al nuovo tipo di memoria RAM, sappiamo che iPhone 14 Pro e Pro Max saranno gli unici due smartphone del 2022 di Apple che potranno contare sul chip A16 Bionic e sull’inedito design. Un look ottimizzato, con il pensionamento della tacca e l’introduzione di due fori sul display (necessari per il Face ID e la TrueDepth Camera).

In vista di settembre e della (quasi certa) enorme richiesta, Apple ha deciso di allungare la sua lista di fornitori. L’obiettivo è evitare ogni tipo di problema legato alla disponibilità di iPhone 14 Pro e Pro Max, due dispositivi che tantissimi utenti hanno già aggiunto alla lista dei desideri.

In autunno debutterà anche Apple Watch Series 8, ma le ultime voci potrebbero far storcere il naso.