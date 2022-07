Passata la WWDC22, e quindi la presentazione del MacBook Air M2, ora tutti i riflettori sono puntati su iPhone 14. Apple svelerà la nuova linea di smartphone a settembre come da tradizione e sono attese per l’occasione importanti novità e una rivoluzione dal punto estetico, ovvero la scomparsa del notch in favore di due fori sul display (solo su alcuni modelli, non tutti). Ma iPhone 14 è davvero così avveniristico da giustificarne l’acquisto? In realtà, anche con il fratello maggiore in giro, iPhone 13 – da settembre 2022 in poi – continuerà a mantenere il suo status di top gamma.

Di iPhone 14 sappiamo tutto o quasi grazie agli innumerevoli leak che circolano in rete e che abbiamo raccolto in questo speciale. A questo giro cerchiamo però di sintetizzare: quattro modelli con pannelli da 6,1″ a 6,7″ (il Mini è stato già mandato in pensione), chip A16 Bionic solo per le configurazioni Pro (ancora A15 Bionic per i due Standard), tripla fotocamera sul retro (solo modelli Pro) e – grande novità, senza alcun dubbio – doppio foro sul display al posto della tacca. Altra esclusiva per i Pro, quest’ultima.

Il pacchetto di migliorie sopra descritto è certamente interessante, ma – stando anche alle ultime voci di corridoio – dovrebbe tradursi anche in un aumento dei prezzi da tenere in considerazione al momento della scelta di un nuovo device. Ad esempio, iPhone 14 Pro Max da 1TB (ovvero la miglior configurazione possibile) potrebbe raggiungere i 1699 dollari di costo di listino, secondo le ultime.

Ed ecco che entra in gioco iPhone 13, a prescindere dalla sua configurazione.

iPhone 13, lo smartphone Apple da comprare

Attualmente, iPhone 13 è il meglio del listino Apple in fatto di smartphone. A settembre dovrà obbligatoriamente cedere il trono alla nuova generazione, ma ciò non cambia il fatto che l’intera line-up del 2021 sia composta da smartphone di altissima fascia. Nessun modello escluso, nemmeno il Mini.

Parliamo di dispositivi che utilizzano splendidi display Super Retina XDR OLED con una frequenza di aggiornamento ad almeno 60Hz (diventano 120 sui modelli Pro), un processore – l’A15 Bionic – che non ha rivali sul mercato, e comparti fotografici utilizzati per scattare foto professionali e registrare addirittura video musicali e corti. E nell’elenco dei vantaggi non possiamo mica dimenticare iOS, che eccezion fatta per alcune feature come l’Always On Display, sarà al top tanto su iPhone 14 quanto su iPhone 13.

Non si può di certo nascondere l’ovvietà, ovvero che la line up di settembre avrà dalla sua delle migliorie hardware e software. Più in particolare iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che saranno caratterizzati da un nuovo look (almeno nella parte frontale) e godranno del chip A16 Bionic. Ma alla fine dei conti, oggi come a settembre, è davvero necessario puntare su un iPhone 14?

Escludendo da questo ragionamento tutti coloro che non hanno problemi di budget, la risposta è “NO”. I modelli Standard e Max saranno praticamente degli iPhone 13 con giusto qualche upgrade (nemmeno estetico poi), i due Pro invece – come detto – avranno nuovo display e nuovo processore. E a proposito del chip: sarà sicuramente più veloce del precedessore, ma non di così tanto. Il passaggio dalla tacca all’Hole-Punch, infine, non viene da tutti avvertito come un upgrade, estetico e/o funzionale.

Ecco perché consigliamo l’acquisto di un iPhone 13 OGGI e sicuramente continueremo a farlo anche a settembre e nei mesi successivi, quando ci saranno sconti ancora più importanti. iPhone 13 è e sarà anche nel 2023 uno smartphone secondo a pochi (forse solo a iPhone 14, quando arriverà sul mercato).

Di seguito, alcune offerte interessanti su iPhone 13: