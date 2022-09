Da quando Apple ha deciso di adottare il vetro anche per la parte posteriore dei suoi iPhone, il timore di danneggiarli (anche tenendoli semplicemente in tasca) è aumentato a dismisura. Guardando al presente, in molti si chiedono: quanto è resistente (il costosissimo) iPhone 14 Pro?

iPhone 14 Pro: meglio non farlo cadere…

A rispondere a questa domanda ci pensa il drop test effettuato da PhoneBuff. Nel video – che sconsigliamo ai deboli di cuore – iPhone 14 Pro viene messo a durissima prova in compagnia del rivale Galaxy S22 Ultra di Samsung (le cui ultime frecciatine hanno fatto abbastanza discutere).

Da diverse altezze e diverse angolazioni, scopri come se la cava l’ultimo smartphone top di gamma di Apple.

Gli impatti, come avrai notato, sono tutti devastanti. iPhone 14 Pro purtroppo ne esce malissimo sotto ogni punto di vista, con fronte e retro segnati da crepe e schegge. Anche il Galaxy S22 Ultra (in offerta su Amazon a 999 euro) esce con le ossa rotte, in particolare la zona display.

Ad una prima visione questo drop test potrebbe sembrare esagerato, ma in realtà uno smartphone potrebbe facilmente cadere dalla tasca o scivolare dalle mani per un qualsiasi motivo, e proprio dalle altezze prese in considerazione nella prova. È capitato in passato e, purtroppo continuerà a capitare.

Il video diffuso da PhoneBuff è dunque molto utile e ci porta ad una singola considerazione finale: meglio proteggere il concentrato di tecnologia di Apple con una custodia (ma questo discorso vale in generale, sia chiaro).

Immagine di copertina ©PhoneBuff