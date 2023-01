Come è normale che sia, Apple ha realizzato nuovi spot per puntare i riflettori sulle ultime novità sia hardware che software. A questo giro l’azienda di Cupertino sceglie la Modalità Azione di iPhone 14 (e 14 Pro) e la funzione “Annulla Invio” integrata nell’app Messaggi di iOS 16.

Il 2023 di Apple inizia con due nuovi spot: iPhone 14 e iOS 16 i protagonisti

Ti stai chiedendo perché le due clip da circa 30 secondi facciano “centro”? La risposta è molto semplice: Apple ha sempre dato enorme importanza agli spot pubblicitari (alcuni sono impressi nella memoria di tanti appassionati) e anche questa volta non ha tradito le aspettative di chi si appresta a cliccare sul pulsante “Play” di YouTube.

In meno di un minuto (in questi due casi), il gigante di Cupertino riesce a spiegare nel modo più semplice e diretto possibile come un dispositivo e una funzione possano rivelarsi utilissimi nella vita di tutti i giorni.

Cos’è e a cosa serve la Modalità Azione attualmente in esclusiva su iPhone 14 e 14 Pro? A registrare splendidi video anche nelle situazioni più caotiche e movimentate.

E cosa dire invece di “Annulla Invio” di iMessage? Il simpatico spot intitolato “R.I.P. Leon” mostra come sia possibile annullare l’invio di un messaggio con pochi tocchi. Leggere una guida è una cosa, vedere la feature in azione – in questo modo poi – è un’altra.

