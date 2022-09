Al pari dei precedenti modelli, anche iPhone 14 e iPhone 14 Pro arrivano sul mercato privi del caricabatterie. Per una questione ambientale, Apple ha deciso di non includere l’accessorio nelle confezioni di vendita e sta portando avanti la sua strategia ormai da anni (e altre aziende stanno seguendo il suo esempio). E quindi, che si fa?

Di seguito ti propongo 5 ottimi caricabatterie da almeno 27W e tutti con una porta USB-C, in modo da poterli utilizzare con il cavo da USB-C a Lightning fornito in dotazione con i nuovi iPhone.

Anker Nano 711 da 30W

Quello di Anker è un caricabatterie ultra-compatto e in grado di sprigionare la potenza di 30W. Sfrutta la tecnologia GaN e integra un sistema di sicurezza che evita problemi di ogni sorta, per il caricabatterie stesso e per il dispositivo in ricarica.

Ricorda di spuntare la casella del Coupon per ottenere lo sconto del 10%.

Belkin Boost Charge GaN da 30W

Non scopriamo di certo oggi quanto siano affidabili e di qualità i prodotti Belkin, che vediamo anche su Apple Store Online e nei negozi fisici dell’azienda di Cupertino. Questo caricabatterie è munito di una porta USB-C e supporta la ricarica rapida fino a 30W.

Spigen SteadiBoost da 27W

Design ergonomico, Power Delivery 3.0, porta USB-C, sicurezza del brand Spigen. Difficile chiedere di meglio a 16,99 euro.

Caricabatterie Apple USB-C da 20W

“E che fai, il caricabatterie originale Apple non lo segnali?“, qualcuno potrebbe pensare. Ed effettivamente, in offerta a 19,99 euro, quello dell’azienda di Cupertino da 20W è un best buy. Senza dubbio.

Alimentatore MagSafe – Apple

Chiudiamo con un altro prodotto a marchio Apple ma che rientra nella categoria dei caricabatterie wireless. Sì perché l’alimentatore MagSafe è una base di ricarica che si aggancia e allinea magneticamente al retro di iPhone 12 e modelli successivi, compresi gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro.