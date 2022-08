Di iPhone 14 e iPhone 14 Pro sappiamo tanto, forse anche troppo. È vero, tutte le informazioni trapelate in rete fino a questo momento devono essere confermate da Apple, ma difficilmente il 7 settembre – giorno dell’evento Far Out – vedremo smartphone diversi da quelli mostrati e descritti da Jon Prosser, Mark Gurman e soci.

Dato che il rubinetto dei leak non viene mai chiuso, in queste ore pare ci sia altro da scoprire. Stando a quanto pubblicato di recente sulla piattaforma sudcoreana Naver, iPhone 14 sarà disponibile in verde, viola, blu, nero, bianco e rosso, iPhone 14 Pro invece in grafite, argento, oro e – forse – anche verde e viola.

Per quanto riguarda invece gli accessori, secondo la fonte i nuovi smartphone made-in-Cupertino avranno sul retro il MagSafe (e sarebbe assurdo il contrario, bisogna ammettere) e saranno gli unici a poter utilizzare una inedita versione del battery pack proprio con tecnologia MagSafe. Si parla esplicitamente di “esclusiva”, ma attendiamo conferme.

Concludiamo con altre due notizie. La prima è che si partirà ancora una volta da 128GB per quanto riguarda lo spazio d’archiviazione. La seconda invece potrebbe far storcere il naso a qualcuno: il chip A16 Bionic sarà una esclusiva dei due device Pro (ma questo lo sapevamo già…) e sarà di poco più performante rispetto all’A15, quasi sicuramente il cuore pulsante dei due modelli “base”. Insomma, upgrade sì, ma non così evidente.