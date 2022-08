Pochi giorni ci separano dall’evento Far Out di Apple (in italiano reso “Oltre ogni oltre”). Senza nulla togliere ad Apple Watch Series 8, l’attenzione è tutta rivolta alla lineup di iPhone 14 (qui trovi tutti i nostri articoli sull’argomento), composta da quattro smartphone pronti a dare un forte scossone al mercato. Tanto dei due modelli Standard quanto dei due Pro sappiamo già un bel po’ di cose, ma oggi – forse – scopriamo qualcosa di nuovo.

In quali tinte sarà disponibile iPhone 14 Pro? Per ovvi motivi non possiamo fornire una risposta certa a questa domanda ma dall’Asia arrivano foto che provano a sciogliere il dubbio. Il dummy del prossimo smartphone top di gamma di Apple viene infatti presentato in cinque diverse colorazioni, due delle quali assolutamente inaspettate, ovvero Blu e Viola.

Quella più sorprendente è certamente la seconda, la cui finitura potrebbe passare da una tinta più chiara a una più scura in base alla luminosità dell’ambiente. Si potrebbe pensare anche al processo di produzione che Apple ha impiegato per la prima volta per l’Azzurro Sierra di iPhone 13 Pro e basato su minuscole ceramiche metalliche in grado di restituire un effetto unico nel suo genere.

iPhone 14 Pro “vestito” di viola è anche il protagonista di un breve video apparso prima su Weibo e poi su Twitter:

Della tinta viola se ne è parlato anche in passato (e non solo per iPhone 14 Pro), il blu è invece una novità dell’ultima ora. Saranno confermate le cinque colorazioni sopra indicate? Lo scopriremo il 7 settembre con l’evento Far Out di Apple.

