iPhone 13 oggi costa solo 499€ su Amazon, è già Black Friday

iPhone 13 è ancora oggi un telefono degno di nota e perfettamente performante e oggi, su Amazon, subisce uno sconto XL del 21% che fa crollare il prezzo dello smartphone Apple fino a 499€.

iPhone 13 è ancora oggi un telefono top

L’iPhone 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″, che offre colori vividi e neri profondi per un’esperienza visiva straordinaria. Con la Modalità Cinema, i video acquisiscono una qualità cinematografica grazie alla profondità di campo smart e allo spostamento automatico della messa a fuoco, per mantenere sempre il soggetto al centro dell’attenzione.

Il sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) è evoluto con funzionalità avanzate come gli Stili fotografici, Smart HDR 4, la modalità Notte e la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, per scatti e riprese di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce.

Anche la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP supporta la modalità Notte e la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, offrendo selfie e videochiamate straordinari anche al buio.

Al cuore dell’iPhone 13 c’è il potente chip A15 Bionic, che garantisce prestazioni fulminee, sia durante l’uso quotidiano che nelle operazioni più complesse, come giochi e app di editing video. Con una durata della batteria fino a 19 ore di riproduzione video, iPhone 13 è progettato per accompagnarti per tutto il giorno. Il robusto design con Ceramic Shield offre una protezione extra contro cadute e graffi, rendendolo resistente e duraturo.

Su Amazon, oggi, iPhone 13 viene messo in sconto del 21% che fa crollare il prezzo dello smartphone Apple fino a 499€. Approfitta di questa promo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.