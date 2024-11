iPhone 13 oggi costa POCHISSIMO: lo paghi meno di 475€

iPhone 13, ancora oggi, è uno smartphone di tutto rispetto e su eBay è presente una doppia promozione: sconto attivo del 17% al quale si vanno a sommare 25€ con il codice PSPRNOV24, prezzo finale di 474,90€.

iPhone 13: ecco le specifiche tecniche e d’utilizzo

iPhone 13 continua a essere uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili oggi. Dotato di un display da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel, offre un’esperienza visiva straordinaria con colori vivaci e dettagli nitidi, perfetto per ogni tipo di contenuto. Il modulo 5G integrato consente una navigazione super veloce e un trasferimento dati eccellente, rendendolo ideale per lo streaming, il gaming online e altre attività che richiedono una connessione rapida.

La fotocamera principale da 12 megapixel è capace di scattare foto di alta qualità, con una risoluzione di 4000×3000 pixel. La qualità delle immagini è migliorata ulteriormente grazie agli algoritmi avanzati di elaborazione delle foto, che ottimizzano luci e dettagli in qualsiasi condizione.

In aggiunta, il iPhone 13 permette di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, offrendo una qualità video impressionante, ideale per vlogs e video professionali. Con uno spessore di soli 7,7 mm, l’iPhone 13 si presenta come un dispositivo elegante e sottile, che si adatta comodamente alla mano e garantisce un’ottima portabilità.

Nonostante il design compatto, questo smartphone offre prestazioni di fascia alta, combinando un look moderno con tecnologie all’avanguardia. Con il suo mix di potenza, design e innovazione, l’iPhone 13 rimane una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e versatile.

