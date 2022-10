Nonostante le novità svelate durante l’evento di settembre, iPhone 13 resta uno degli smartphone Apple più gettonati. Potenziali acquirenti non fanno altro che attendere l’occasione giusta per acquistare il device ad un prezzo conveniente e oggi, nel pieno delle Offerte Esclusive Prime, proprio iPhone 13 è vicinissimo al suo minimo storico. Lo si può acquistare su Amazon a soli 787 euro, che è un prezzo assolutamente favoloso.

Le scorte sono in rapido esaurimento (come al solito…), ti consiglio quindi di aggiungerlo subito al carello per non far sfumare questa ghiottissima occasione.

iPhone 13 a meno di 790?! Ditemi dove firmare

Se sei indeciso tra iPhone 14 e iPhone 13, dovresti spazzare subito via ogni dubbio perché la scheda tecnica del secondo ha poco o nulla da invidiare allo smartphone presentato il 7 settembre in quel di Cupertino. Grazie al connubio tra hardware e software, iPhone 13 ha pochissimi rivali sul mercato e se la gioca alla grande anche con device, sulla carta, più prestanti.

Lo smartphone vanta uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici IDENTICO a quello di iPhone 14, e pensa che non è l’unica cosa che i due hanno in comune. Il design (in Ceramic Shield), nel suo complesso, è infatti lo stesso, e lo stesso discorso vale anche per il processore: l’A15 Bionic.

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

Altro da sapere? Sì, che è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.