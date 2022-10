Offerte esclusive Prime: gli accessori Apple in offerta

Il giorno delle Offerte Esclusive Prime 2022 è ufficialmente partito! E siccome vi vogliamo bene, abbiamo scandagliato l’intero catalogo Amazon alla ricerca delle migliori offerte sugli Accessori Apple. Così, risparmiate tempo e soprattuto soldi. Ecco cosa abbiamo trovato, in ordine di sconto.

Stand di Ricarica 2 in 1

Perfetto come regalo per altri o se stessi, questo Stand di Ricarica carica due dispositivi in modalità wireless contemporaneamente. Occupa pochissimo spazio e sta benissimo su comodini e scrivania. Compatibile con Apple Watch, AirPods, iPhone e costa 9€ invece di 29,99€ .

Stand Ricarica 3 in 1

Questo stand di ricarica 3 in 1 è compatto e robusto, rivestito di materiale siliconico non tossico che dura tutta la vita. È l’accessorio perfetto da avere sul comodino o su una scrivania. Supporta la ricarica di iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente e lo paghi solo 13,99€ invece di 34,99€.

Logitech K380 Tastiera Bluetooth

L’icona tastiera Bluetooth Logitech K380 è perfetta per scrivere su Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, ‎AppleTV. Include un sistema di Connettività Multi-Device per connettersi contemporaneamente fino a 3 dispositivi ‎via Easy-Switch. Compatta e leggera, è anche molto comoda e la batteria dura fino a 2 Anni: costa 27,99€ invece di 58,99€ .

Cover Apple Watch

Proteggi il display del tuo prezioso Apple Watch con questa cover per lo schermo. Costa solo 11€ invece di 17,99€ . Ce ne sono per tutti i modelli e le varianti dell’orologio di Cupertino.

Portafoglio Air per AirTag

Questo innovativo portafoglio include un alloggiamento per AirTag, così se lo smarrite potrete ritrovarlo in tempi record. Include una protezione RFID integrata ed è fatto di vera pelle. Costa solo 44,99€ invece di 79,99€.

Controller Gioco Wireless

Divertiti a giocare su iPhone e iPad con il Controller di gioco wireless Nimbus+ di SteelSeries ricaricabile e compatibile con iPhone, iPad, iPod e perfino Apple TV. Normalmente costerebbe 79,99€ ma grazie agli sconti delle Offerte Esclusive Prime, te lo porti a casa a soli 54,99€ incluse spedizioni.

Hub per iMac

Questo geniale hub per iMac espande le porte del computer e le mette a disposizione dell’utente portandole comodamente in avanti. Si aggancia con un sistema meccanico a pinza ed è compatibile con iMac 2021 24″. Costa 38,49€ invece di 54,99€ .

Caricatore Doppia USB

Compatto, potente e dotato di tecnologia GaN, questo caricatore è un eccellente prodotto. Il Wicked Chili 33W Dual USB include USB-A e USB-C e supporta PD, PPS, QC4.0+ ed è compatibile con MagSafe, tutti gli iPhone e anche Apple Watch Ultra. Costa 20,74€ invece di 27,90€ .

Prese Intelligenti HomeKit

Meross sconta tutte le sue prese smart compatibili con la domotica HomeKit di Apple. Funzionano con Apple Homekit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings e non richiedono Hub.

Per esempio, il kit da 4 Prese Intelligenti viene 53,54€ invece di 69,99€. La Presa WiFi Esterna (2 uscite) viene 30,59€ invece di 39,99€. La Mini Presa intelligente costa 32,29€ invece di 41,99€ . Infine, la Presa Intelligente con spina italiana Wi-Fi viene 28,89€ invece di 36,99€ .

Penna Stilo per iPad

Questa stilo per iPad non ha nulla da invidiare a un’Apple Pencil di prima generazione, ma oggi costa ancora meno: 25,49€ invece di 31,99€ . Precisa e Reattiva, include una punta ultra precisa con sensibilità all’inclinazione. Supporta l’Aggancio Magnetico come l’omologa di Apple, e vanta un’autonomia di ben 90 minuti.

Custodia Impermeabile AirTag

CLIP IT! è una custodia con clip di protezione impermeabile per AirTag. Si attacca alla maggior parte delle cinghie assicurando che i tuoi beni preziosi come il collare del tuo animale domestico, la cinghia della fotocamera o anche le scarpe dei bambini siano sempre al sicuro.

Normalmente costerebbe 39,99€ ma oggi la paghi 31,99€ incluse spedizioni.

Caricatore 3 in 1