iPhone 13 da 128GB: su eBay a un prezzo migliore di Amazon

Ecco perché ti segnalo questa offerta su eBay che ti consente di risparmiare oltre 170€ sull’acquisto di un iPhone 13 – nella fantastica tinta Mezzanotte – da 128GB. Sì, oggi può essere tuo a 769€ incluse spedizioni.

Meglio di Amazon

Di solito, con queste offerte, gli iPhone vanno a ruba, e infatti – al momento della stesura di questo articolo – ne sono stati venduti oltre 750 (sì, hai letto bene). Ti consigliamo quindi di procedere in tempi brevi con l’acquisto. Lo smartphone è venduto – con spedizione gratuita – da un rivenditore con feedback positivo al 100% (oltre 200mila recensioni). Questo prezzo risulta nettamente migliore perfino di quello Amazon che è a -al momento della stesura del post- a 779€.

iPhone 13: meglio del 14

Perché acquistare iPhone 13? È la scheda tecnica che parla da sola. Non per il Display Super Retina XDR da 6,1″ né per la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. E neppure per la fotocamera a doppia lente da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo, Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e video HDR a 4K con Dolby Vision.

La vera ragione dell’acquisto secondo noi sta nel Chip A15 Bionic lo stesso di iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Ciò garantisce che iPhone 13 sarà supportato per molti anni a venire, più probabilmente dei predecessori.

E poi, include robusto design con Ceramic Shield, resistenza all’acqua di grado IP68, connettività 5G e fino a 19 ore di riproduzione video.