Non sarà il modello di ultima generazione, ma iPhone 11 ha ancora tanto da offrire. È tra gli smartphone più gettonati di Apple per l’ottimo rapporto qualità prezzo e oggi puoi acquistarlo addirittura ad un prezzo inferiore ai soliti 600 e passa euro di listino. Nella finitura rossa, iPhone 11 con 64GB di archiviazione interna è acquistabile oggi a 410€ incluse spedizioni e con “disponibilità immediata”.

iPhone 11: Eccellente rapporto qualità prezzo

Con Display Liquid Retina HD da 6,1″ (con Tecnologia True Tone) e chip A13 Bionic, questo smartphone è indicato per la maggior parte degli utenti. Permette di utilizzare il dispositivo senza rallentamenti, ed è anche compatibile col venturo iOS 16.

In più dispone di scocca certificata IP68, Doppia fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e grandangolo, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR per foto e video molto nitidi anche in condizioni di luce sub ottimali. E l’abbiamo detto che registra anche in 4K a 60 fotogrammi al secondo?

La sicurezza biometrica è gestita dal Face ID integrato nella fotocamera frontale. Insomma, è perfetto per chi desidera un buono smartphone a un prezzo decente. Grazie all’offerta di Amazon, costa solo 410€ incluse spedizioni ma conviene far presto perché, al momento della stesura di questo post, ce n’erano solo 7 in magazzino.