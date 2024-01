iPadOS 17, tutte le modifiche del nuovo aggiornamento

Con l’ultimo aggiornamento, iPadOS 17, Apple ha introdotto modifiche significative e tanto attese a Stage Manager e ai widget, migliorando notevolmente l’esperienza utente su iPad. Queste innovazioni offrono una maggiore flessibilità e funzionalità, avvicinando l’iPad a una piattaforma più robusta e potente.

iPadOS 17 , le ultime modifiche Stage Manager e ai widget

Introdotto in iPadOS 16 e macOS Ventura, Stage Manager è stato progettato per offrire un nuovo modo di multitasking. Con iPadOS 17, Apple ha apportato miglioramenti significativi a questa funzione. Gli utenti ora hanno molto più controllo nell’organizzare e ridimensionare le finestre, con supporto per finestre sovrapposte e maggiore flessibilità. Inoltre, è possibile aggiungere istantaneamente finestre all’area di lavoro corrente cliccando e tenendo premuto il tasto Maiusc sulle icone delle app, sia dal dock dell’iPad che tramite la ricerca Spotlight. Questi cambiamenti rendono Stage Manager un sistema molto più praticabile e utile per il multitasking su iPad.

Con iPadOS 17, i widget della schermata Home diventano interattivi, permettendo agli utenti di eseguire attività direttamente dal widget senza dover aprire l’app corrispondente. Questo aggiornamento porta anche una maggiore personalizzazione della schermata Home, consentendo agli utenti di posizionare i widget ovunque desiderino, inclusa la possibilità di replicare la striscia di widget accanto al lato della schermata principale dell’iPad, una funzionalità apprezzata in iPadOS 14. Queste modifiche rendono i widget infinitamente più utili e personalizzabili.

L’aggiornamento di iPadOS 17 è un passo significativo verso l’obiettivo di Apple di rendere l’iPad una piattaforma più potente e flessibile. Rimuovendo alcune delle restrizioni che limitavano le funzionalità come i widget e Stage Manager, Apple sta aprendo la strada a un’esperienza utente più ricca e versatile. L’obiettivo finale è consentire agli utenti di utilizzare l’iPad senza compromettere i propri flussi di lavoro, offrendo la potenza e la flessibilità di macOS con l’esperienza unica di iPadOS.

Le modifiche introdotte con iPadOS 17, insieme alle recenti versioni di Logic Pro e Final Cut Pro per iPad, offrono speranza e eccitazione per il futuro dell’iPad come piattaforma creativa e produttiva. Con un focus sia sull’input tattile che sul cursore, diversi fattori di forma e connettività cellulare, l’iPad ha il potenziale per offrire una flessibilità ancora maggiore rispetto al Mac. Sebbene non siamo ancora arrivati a quel punto, le innovazioni di iPadOS 17 sono un passo significativo nella giusta direzione.

iPadOS 17 rappresenta un importante aggiornamento che migliora notevolmente l’esperienza utente su iPad. Con miglioramenti significativi a Stage Manager e ai widget, Apple sta trasformando l’iPad in una piattaforma più potente, flessibile e personalizzabile. Queste innovazioni non solo migliorano l’efficienza e la produttività ma aprono anche nuove possibilità per la creatività e l’uso professionale dell’iPad.