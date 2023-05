iPadOS 17: Le nuove funzionalità in arrivo con l'aggiornamento

L’attesa è sempre alta quando si tratta di aggiornamenti Apple. Uno dei prossimi aggiornamenti software molto attesi è iPadOS 17, che promette di portare notevoli cambiamenti per gli utenti di iPad. Secondo voci di corridoio, l’aggiornamento includerà miglioramenti significativi per Stage Manager, supporto per widget e personalizzazioni dello schermo di blocco, e molto altro. In questo articolo, daremo uno sguardo alle voci in circolazione e alle possibili nuove funzionalità di iPadOS 17.

Le presunte nuove funzionalità di iPadOS 17

Prima di procedere, è importante notare che queste informazioni provengono da @analyst941 su Twitter, che non ha un lungo curriculum di previsioni accurate su iOS. Tuttavia, l’analista ha correttamente previsto alcuni dettagli dell’iPhone 14 Pro’s Dynamic Island prima del suo rilascio. Fino a quando queste voci non riceveranno ulteriore conferma da altre fonti, è consigliabile prenderle con un pizzico di scetticismo.

Secondo le voci, uno dei principali punti di focalizzazione di iPadOS 17 sarà Stage Manager. Apple ha lanciato Stage Manager come una nuova interfaccia di multitasking con iPadOS 16, ma la funzionalità ha ricevuto feedback misti dagli utenti più esperti di iPad. Con iPadOS 17, Apple avrebbe in programma diversi aggiornamenti per Stage Manager, anche se sembra che la base della funzionalità rimarrà invariata. Tra le possibili nuove funzionalità si includono:

– Supporto alla webcam del monitor esterno.

– Impostazioni dell’output audio.

– Streaming di multiple fonti audio/video contemporaneamente con Stage Manager attivo.

– Dock ridimensionabile (solo nelle impostazioni del display esterno).

– Spegnimento del display dell’iPad; il display esterno rimane acceso.

Inoltre, le voci suggeriscono che Apple stia sviluppando una “versione speciale di iPadOS 17” per un iPad di dimensioni superiori che sarebbe in fase di sviluppo. Fonti come Ross Young e Bloomberg hanno affermato che Apple sta lavorando su un iPad da 14,1 pollici che potrebbe essere lanciato quest’anno o all’inizio del 2024. Esiste addirittura una voce che suggerisce lo sviluppo di un modello da 16 pollici.

Questa “versione speciale” di iPadOS 17 includerebbe il supporto per alimentare due display esterni con risoluzione 6K a 60Hz. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su ciò che potrebbe offrire questo aggiornamento

Infine, Apple sembra pronta a portare “tutte le funzionalità” di personalizzazione dello schermo di blocco dell’iPhone all’iPad con iPadOS 17. Questo includerà anche la possibilità di regolare la posizione dell’orologio sullo schermo di blocco dell’iPad per la prima volta.

In sintesi, sebbene queste informazioni siano basate su voci non confermate, offrono comunque un quadro interessante di ciò che potremmo aspettarci da iPadOS 17.

Possibili Impatti di iPadOS 17 sulla User Experience

Se queste voci dovessero concretizzarsi, potrebbero avere un impatto significativo sull’esperienza utente dell’iPad.

Innanzitutto, gli aggiornamenti a Stage Manager potrebbero rendere il multitasking su iPad più fluido e versatile. Con la possibilità di trasmettere diverse fonti audio/video simultaneamente e la capacità di mantenere attivo il display esterno mentre lo schermo dell’iPad è spento, iPadOS 17 potrebbe offrire un’esperienza multitasking ancora più ricca.

Inoltre, l’arrivo della personalizzazione dello schermo di blocco, una caratteristica già apprezzata dagli utenti iPhone, potrebbe portare un ulteriore livello di personalizzazione all’iPad. La possibilità di regolare la posizione dell’orologio potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, ma è proprio questo tipo di personalizzazione che può migliorare l’esperienza utente.

Sebbene queste voci debbano ancora essere confermate, suggeriscono che iPadOS 17 potrebbe portare significative novità per gli utenti di iPad. Dai miglioramenti del multitasking con Stage Manager, alla personalizzazione dello schermo di blocco, alle potenziali nuove capacità per un iPad di dimensioni superiori, c’è molto da aspettarsi da questo aggiornamento. Continueremo a seguire da vicino lo sviluppo di iPadOS 17 per fornirti le ultime notizie e aggiornamenti.