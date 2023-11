iPad Pro OLED in arrivo: una rivoluzione per i tablet Apple

Apple si prepara a rivoluzionare nuovamente il mercato dei tablet con l’introduzione degli iPad Pro OLED, prevista per il prossimo anno. Questo passaggio segna un importante cambiamento nella gamma di iPad, portando con sé miglioramenti significativi in termini di funzionalità e qualità dell’immagine. Ecco tutto ciò che sappiamo sui piani di Apple per gli iPad OLED e le ragioni dietro questa transizione.

Si avvicina il debutto degli iPad Pro OLED, una rivoluzione per i tablet di Apple

La decisione di Apple di adottare la tecnologia OLED per i suoi iPad Pro arriva dopo il lancio dei modelli con mini-LED nel 2021. Sebbene i mini-LED offrano livelli di luminosità superiori, gli OLED eccellono nella resa dei neri, grazie alla capacità dei pixel di spegnersi completamente. Questa caratteristica elimina l’effetto di “blooming” riscontrato nei mini-LED, dove la luce si riversa negli elementi dell’interfaccia utente neri.

Nonostante il burn-in rimanga una preoccupazione per gli OLED, Apple sta adottando misure software per mitigare questo rischio. Gli esperti concordano sul fatto che, nonostante i suoi svantaggi, l’OLED offre una qualità dell’immagine superiore rispetto ai mini-LED e ai pannelli LCD.

Le voci indicano che Apple mira a lanciare i primi modelli di iPad Pro con display OLED nella prima metà del 2024. I modelli da 11 e 12,9 pollici saranno i primi a beneficiare di questa tecnologia, che potrebbe poi estendersi al resto della gamma iPad. Fonti affidabili, tra cui Bloomberg e l’analista Ross Young, hanno confermato questa tempistica, con Bloomberg che ha anche riferito di un “importante rinnovamento dell’iPad Pro” previsto per la primavera del 2024.

Il passaggio agli schermi OLED non sarà senza impatto sui prezzi. I pannelli OLED sono più costosi rispetto a LCD e mini-LED, e Apple prevede di utilizzare le versioni più avanzate di pannelli OLED disponibili. Secondo un rapport, l’iPad Pro da 11 pollici con OLED potrebbe partire da $1.500, mentre la versione da 12,9 pollici potrebbe iniziare a $1.800, rappresentando un aumento significativo rispetto ai prezzi attuali degli iPad Pro. Ancora non sappiamo quali potrebbero essere i prezzi corrispettivi in euro.

L’introduzione degli iPad Pro OLED rappresenta un passo significativo per Apple nel campo della tecnologia dei display. Con una qualità dell’immagine superiore e una migliore esperienza utente, gli iPad Pro OLED sono destinati a ridefinire gli standard del settore. Tuttavia, questo progresso tecnologico arriva con un aumento dei costi, che potrebbe influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori. Resta da vedere come il mercato reagirà a questa evoluzione entusiasmante ma costosa nel mondo dei tablet.