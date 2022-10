Nonostante il passaggio da iOS a iPadOS e la conseguente integrazione di feature come Stage Manager, è opinione abbastanza diffusa che gli iPad di Apple – in particolare quelli muniti dei chip della linea “M” – siano ancora fortemente limitati proprio dal sistema operativo. Da tempo, e con un certa insistenza, la community chiede una soluzione molto più vicina a macOS, e quanto pare…

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma c’è già chi sta preparando una bottiglia da stappare per festeggiare il grande evento. Sta circolando infatti un rumor secondo cui il gigante di Cupertino starebbe lavorando ad una versione di macOS pensata espressamente per gli iPad Pro con M2, ovvero i device annunciati pochi giorni fa tramite comunicato stampa e che sono attualmente disponibili in preordine su Amazon.

Stando all’indiscrezione, il rilascio della versione “lite” di macOS potrebbe esserci già nel 2023. La bomba è stata sganciata dal noto leaker Majin Bu su Twitter: grazie all’immagine condivisa sul social dei cinguettii scopriamo il nome usato in azienda – ovvero Mendocino – e la dimensione del sistema operativo, poco più di 6GB.

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022