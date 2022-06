iPad Pro e Apple TV HD (!), vintage a partire dal mese prossimo

Dopo aver ufficialmente mandato in pensione iPod Touch, Apple si appresta a depennare dal catalogo un altro gingillo che che francamente sorprende un po’: assieme ad iPad Pro di prima generazione, sta per diventare vintage/obsoleta anche Apple TV HD, quella tuttora in vendita nel catalogo Apple! E questa è stata una po’ una sorpresa.

Che significa Vintage o Obsoleto?

I prodotti vintage sono quelli andata in vendita più di 5 anni fa. Per loro, gli Apple Store non offriranno più pezzi di ricambio, né assistenza o riparazione. A luglio, toccherà a due prodotti: Apple TV HD e l’iPad Pro originale, caratterizzato da chip A9X, fotocamera posteriore da 8 Megapixel, pulsante Home con Touch ID e 4 speaker.

Apple TV HD?

Apple TV HD è stata rilasciata per la prima volta a ottobre 2015 assieme a Apple TV di quarta generazione ed è stata ribattezzata così dopo il lancio di Apple TV 4K a settembre 2017. Da quel momento in poi, oltre al rebranding, all’Apple TV HD è stato abbinato un Siri Remote rinnovato, con un cerchio bianco attorno al pulsante “Menu”. Ma l’aspetto più strano è che non sono certamente passati più di cinque anni da allora.

Forse, quando Apple parla di “Apple TV HD” nella circolare interna, intende riferirsi alla “Rev A” dell’Apple TV di terza generazione, che è stata ritirata nell’ottobre 2016. Che senso ha infatti dichiarare vintage un prodotto ancora a catalogo?

In ogni caso, questa mossa va letta con una duplica valenza. Da una parte, elimina un vecchio dispositivo che, nell’era dei 4K, non ha oggettivamente senso. Dall’altra spiana la strada ad una nuova Apple TV nella seconda metà dell’anno.

Dalla fine dell’anno, inoltre diventa obsoleto anche iPhone 4S e vintage iPhone 6s e iPhone 6s Plus.