L’universo iPad è in costante evoluzione e per il 2024 potrebbero esserci importanti novità. Stando a quanto rivelato in queste ore dal più che affidabile analista Ross Young, Apple starebbe lavorando a nuovi tablet della linea Pro con display OLED da 11 e 13 pollici.

iPad Pro con display OLED: nel 2024 da 11″ e 13″

Questa non è la prima volta che Young si sbottona sugli iPad Pro del 2024 con tecnologia OLED, ma mai si era sbilanciato sulle dimensioni dei display: ora parla di 11,1 e 13 pollici. L’aumento della diagonale potrebbe tradursi in cornici più sottili piuttosto che in un cambiamento complessivo delle dimensioni dei dispositivi. È solo una ipotesi, ma non abbiamo dubbi sul fatto che nei piani di Apple ci sia anche quello per ridurre al minimo lo spazio inutilizzabile sui suoi device.

Guardando il listino odierno dell’azienda di Cupertino, troviamo i due iPad Pro da 11 e 12,9 pollici con processore M2. Sono stati presentati ad ottobre di quest’anno, quindi il 2024 potrebbe essere davvero l’anno giusto per un upgrade. Un aggiornamento intermedio non è da scartare così facilmente, sia chiaro, ma pare che Apple non sia per nulla interessata ad un iPad Pro da 11″ basato sulla tecnologia mini-LED, quindi potrebbe passare direttamente all’OLED.

Restando in argomento, altre fonti – come The Elec e DigiTimes – hanno confermato che in quel di Cupertino stanno sviluppando pannelli OLED per dispositivi più grandi, come iPad (appunto!) e MacBook. Sarà tutto pronto per il 2024? Speriamo di sì.

Young ha anche fatto marcia indietro su una sua precedente previsione. Il vociferato iPad Pro da 14,1″ non è più in lavorazione e non debutterà nel 2023. Ciò non significa però che Apple abbia messo definitivamente da parte l’idea di display più ampi: secondo The Information, il disegno di un iPad da 16″ c’è ancora.

In ogni caso, se non hai alcuna intenzione di aspettare il 2024 per aggiungere al tuo arsenale tech un iPad Pro, ti segnalo che su Amazon c’è in offerta il tablet da 11″ con M2.

