Nonostante siano state messe definitivamente da parte le voci su un evento Apple per questo ottobre, la community attende con un certo interesse i tanto vociferati nuovi iPad Pro. E, in base alle ultime che giungono dal solito Mark Gurman, c’è da pazientare solo pochi giorni.

iPad Pro 2022: la parola a Gurman

Tramite la sua newsletter Power On, come al solito, la firma di Bloomberg ha condiviso le più recenti indiscrezioni circa i tablet della linea Pro di prossima generazione. Gli iPad Pro da 11 e 12.9 pollici, i cui nomi in codice sono J617 e J620 rispettivamente, andranno ad aggiungersi a breve al listino Apple e – cosa più importante – entrambi, salvo sorprese, potranno contare sul chip M2 (quello degli ultimi MacBook Air e Pro, per intenderci).

Per quanto riguarda il design, è quasi certa l’assenza di novità significative. Improbabile anche l’adozione della tecnologia mini-LED per il modello da 11 pollici, che resterà dunque una esclusiva del “fratello maggiore”.

In tempi non si sospetti si è parlato anche della ricarica MagSafe e, soprattutto, della ricarica inversa: immagina di poter ricaricare il tuo iPhone appoggiandolo sul retro dell’iPad Pro 2022. Sarebbe fantastico, vero?

Spazio anche ad iPadOS 16

Per i nuovi iPad Pro bisognerà aspettare solo “pochi giorni”, ha confermato l’esperto Gurman, e lo stesso vale anche per iPadOS 16. Il major update è stato posticipato ad ottobre a causa di bug relativi alla novità più interessante, ovvero Stage Manager. Tuttavia, dopo un lungo ciclo di beta (e una marea di critiche ricevute), Apple dovrebbe aver risolto ogni problema, o almeno così si spera.

In ogni caso, c’è poco da discutere: entro due settimane, potremo mettere le mani anche su iPadOS 16.