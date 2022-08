Stando a quanto circolato in rete negli ultimi giorni, ad ottobre Apple potrebbe presentare gli iPad di next gen. In termini di design cambierà poco o nulla, e per quanto riguarda la prestazioni probabilmente si registrerà un leggero step in avanti, ma nulla di rivoluzionario. Cosa significa questo? Che ora è un buon momento per acquistare un nuovo iPad, che – puoi starne certo – manterrà il suo valore nel tempo e garantirà prestazioni sempre al top.

Di seguito trovi i migliori sconti proposti su Amazon oggi, 17 agosto 2022. Potresti trovare l’offerta che fa al caso tuo.

iPad Pro 2021 11″ Wi-Fi da 256GB

Chip Apple M1

Display Liquid Retina con ProMotion e TrueTone

Fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Center Stage (Inquadratura automatica)

Grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP, scanner LiDAR

Porta Thunerbolt/USB 4

Face ID

Compatibilità con Apple Pencil (2a Gen), Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio

iPad Pro 2021 12,9″ Wi-Fi da 256GB

iPad Air 2022 Wi-Fi+Cellular da 64GB

Chip Apple M1 con Neural Engine

Display Liquid Retina con TrueTone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso

Grandangolo da 12MP

Fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Center Stage (Inquadratura automatica)

Altoparlanti stereo in orizzontale

Touch ID integrato nel pulsante d’accensione

iPad 2021 10,2″ Wi-Fi da 64GB