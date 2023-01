Finalmente ci siamo. Apple potrebbe lanciare il suo primo dispositivo mobile pieghevole nel 2024, e sarà un iPad. A riferirlo è il solito Ming-Chi Kuo, analista esperto tutto ciò che riguarda l’azienda di Cupertino.

Un iPad pieghevole nel 2024? Così sembra

Non ci saranno major update della linea iPad nei prossimi 9-12 mesi, secondo Kuo, ma nel 2024 Apple presenterà un tablet completamente rinnovato in ogni sua parte. La novità più importante? Sarà foldable, proprio come il Galaxy Z Fold di Samsung (che però è uno smartphone, precisiamo). Il gigante californiano, sempre in base a quanto dichiarato dall’analista in tweet dell’ultima ora, utilizzerà anche la fibra di carbonio, così da renderlo leggero e, allo stesso tempo, resistente.

Sono abbastanza certo del fatto che nel 2024 vedremo il primo iPad pieghevole, e credo che questo dispositivo aumenterà le spedizioni e migliorerà l’offerta.

Questa non è la prima volta che circolano voci circa un iPad pieghevole. Nell’ottobre del 2022, ad esempio, un report di CCS Insight descriveva la (presunta) strategia di Apple: lanciare un iPad Fold nel 2024 prima e un iPhone pieghevole poi.

Per quanto riguarda la parte hardware, oltre alla sopracitata fibra di carbonio, si parla anche di cover glass ultrasottili da realizzare in partnership con LG. Tuttavia, non è chiaro quando e se troveranno spazio su iPad e/o iPhone in futuro.

Infine, secondo Ross Young (altro esperto del settore), il tablet pieghevole di Apple sarà da 20″, ma il suo debutto sul mercato non sarebbe poi così vicino (si parla addirittura del 2027). In ogni caso, Young ritiene che Tim Cook & co. stiano già effettuando i test.

A chi credere dunque? A Kuo o a Young? Speriamo abbia ragione il primo!

