Apple annuncia iPad Air con chip M3: prestazioni e portabilità rivoluzionarie

Il colosso di Cupertino ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico, il nuovo iPad Air, il 4 marzo 2025. Questo tablet, dotato del rivoluzionario chip M3, rappresenta un salto generazionale nelle prestazioni, raddoppiando la potenza rispetto ai modelli precedenti. Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate come il ray tracing hardware e il mesh shading, il dispositivo si pone come leader nel segmento dei tablet, con un occhio di riguardo alle esigenze dei professionisti creativi e degli appassionati di grafica.

La nuova gamma si presenta in due formati: una versione da 11 pollici, perfetta per chi cerca portabilità, e una da 13 pollici, pensata per i creativi che necessitano di uno schermo più ampio. Entrambi i modelli sono disponibili in una palette di colori moderni, tra cui blu, viola, galassia e grigio siderale, per adattarsi ai gusti più diversi.

Con l’arrivo di iPadOS 18, l’esperienza utente raggiunge nuove vette grazie a Apple Intelligence. Questa tecnologia introduce funzionalità all’avanguardia come “Ripulisci”, ideale per ottimizzare le foto, e “Bacchetta immagini”, che trasforma schizzi in illustrazioni professionali. Anche Siri si evolve, grazie all’integrazione con ChatGPT, offrendo interazioni più naturali e contestuali, capaci di anticipare le esigenze dell’utente.

Ad arricchire l’offerta, Apple presenta una Magic Keyboard rinnovata, con un trackpad più ampio e una fila dedicata di tasti funzione, disponibile al prezzo di 329 euro. Per quanto riguarda i costi, l’iPad Air parte da 719 euro per il modello da 11 pollici e da 969 euro per quello da 13 pollici, con disponibilità a partire dal 12 marzo 2025.

Infine, Apple conferma il suo impegno verso la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati nei nuovi dispositivi, in linea con l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2030. Un passo importante che dimostra come innovazione e responsabilità ambientale possano andare di pari passo.