Non c’è storia: chi vuole lanciarsi nel mondo Apple senza spendere una cifra esorbitante deve puntare sull’iPad entry-level. Il modello lanciato da Apple nel 2021 è attualmente in promozione su Amazon, con lo sconto del 23% passa infatti da 389 euro a 299 euro. Siamo vicinissimi al minimo storico, dunque meglio cogliere l’occasione.

L’offerta è valida anche se si acquista optando per il servizio di rateizzazione proposto da Amazon, gratuito e senza costi nascosti: 5 rate da 59,80 euro al mese

iPad 2021, l’entry level perfetto per qualsiasi attività

Non lo si scopre di certo oggi, ma ricordarlo non è mai superfluo. Gli iPad sono praticamente da sempre ottimi dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID (che però in tanti preferiscono al Face ID, quindi…) ma resta un device decisamente gradevole.

Scheda tecnica alla mano, con meno di 300 euro (sì, hai letto bene!) ci si porta a casa un tablet con uno splendido display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard e – soprattutto – la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto, oggi più che mai. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: essendo dello scorso anno, riceverà un bel po’ di major update, a partire da iPadOS 16 presentato durante la WWDC22 e in uscita tra pochissimi giorni.