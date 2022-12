Nella tua letterina indirizzata a Babbo Natale c’è anche un iPad? Non aspettare il 25 dicembre, e regalati già oggi il modello base del 2021 ora in sconto su Amazon. Lo paghi 374,99 euro, ovvero il 15% in meno rispetto al prezzo di listino. E puoi pagare anche rate: in totale sono 5 da 75 euro al mese.

iPad 2021: dalla produttività all’intrattenimento, è il tablet perfetto

Gli iPad sono da sempre ottimi dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID (che però in tanti preferiscono al Face ID, quindi…) ma resta un device decisamente gradevole. Da vedere, ma soprattutto da usare.

Scheda tecnica alla mano, spendendo poco meno di 350 euro ci si porta a casa un tablet con un ottimo display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard e – soprattutto – la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto, oggi più che mai. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: essendo dello scorso anno, riceverà un bel po’ di major update, a partire da iPadOS 16, che dovrai installare una volta tirato il tablet fuori dalla scatola.

