Il momento è quasi arrivato. Di cosa stiamo parlando? Del debutto del nuovo iPad “entry-level”, la decima generazione di uno dei tablet più apprezzati dalla community di utenti Apple. E il motivo è molto semplice: il rapporto qualità-prezzo del device è (quasi) imbattibile, e sarà così anche in futuro.

La notizia arriva da Digitimes, una fonte che negli anni ha dimostrato di poter essere ritenuta molto affidabile. La fase di produzione sarebbe già stata avviata, e sono state confermate anche le novità estetiche di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

iPad 10a Gen, ecco come sarà

In base a quanto circolato nei precedenti giorni, il nuovo iPad avrà un display più ampio rispetto a quello utilizzato da Apple con l’attuale generazione. Avrà una diagonale da 10,5 pollici, e le cornici laterali saranno più sottili. Gli angoli dello schermo, a differenza di quelli circolari dello chassis, saranno squadrati e non mancherà il pulsante Home fisico con Touch ID integrato.

Il tablet, inoltre, sarà munito di un sistema d’altoparlanti stereo (finalmente) e di una fotocamera posteriore migliorata e leggermente rivista in termini estetici. Restano i dubbi sull’assenza/presenza della porta jack da 3,5mm: ci sarà o no?

Con i dovuti limiti (anche per mantenere bassi i costi di produzioni e, di conseguenza, quelli di vendita), Apple punterà all’ottimizzazione tanto del design quanto delle prestazioni. Sotto la scocca dovrebbe infatti trovare spazio il chip A14 Bionic, che – grazie ad iPad Air di 4a Gen e iPhone 12 – sappiamo quanto sia performante.

Quando e quanto?

La produzione dei nuovi iPad sarebbe già iniziata negli stabilimenti di Foxconn e Compal, si legge nel report. La presentazione al pubblico forse a settembre, insieme ad iPhone 14, e non ad ottobre come suggerito di recente da alcuni insider.

Per quanto riguarda il costo, non possiamo che lanciare un’ipotesi pensando all’attuale listino di Apple. L’iPad di nona generazione parte da 389 euro (ma su Amazon lo trovi spesso in offerta), ed immaginiamo che sarà più o meno questo il prezzo della prossima iterazione.

Image ©TechGearTalk