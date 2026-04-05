iOS 27 potrebbe introdurre quella funzione che tu aspettavi sulla tastiera dell'iPhone

Apple sembra pronta a rinnovare profondamente l’esperienza di digitazione su iPhone con l’arrivo di iOS 27, il prossimo grande aggiornamento.

Secondo fonti vicine ai piani di Apple, comprese indiscrezioni raccolte da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda sta testando una funzione di autocorrezione avanzata per la tastiera di sistema che va oltre il semplice aggiustamento dei refusi.

La novità più interessante, se confermata, sarebbe un sistema in grado di offrire parole alternative e suggerimenti stilistici durante la digitazione, un po’ come fanno strumenti esterni come Grammarly, piuttosto che limitarsi a correggere errori ortografici in modo automatico.

Questo tipo di approccio non sarebbe semplicemente una giustapposizione di correzioni automatiche, ma un vero e proprio assistente alla scrittura integrato nella tastiera stessa: anziché proporre solo le parole corrette, potrebbe fare proposte di alternative per migliorare la forma della frase.

Una logica evoluzione dopo i bug di iOS 26

L’idea di potenziare l’autocorrezione su iPhone arriva dopo un periodo in cui molti utenti si sono lamentati della qualità della tastiera nei sistemi più recenti. Con iOS 26.4 Apple ha risolto alcuni problemi di precisione nella digitazione rapida, ma l’esperienza complessiva di autocorrect non è sempre stata all’altezza delle aspettative.

Una funzione più intelligente potrebbe quindi rappresentare il passo successivo per rispondere alle esigenze di chi scrive molto su iPhone, dagli SMS alle email, passando per i social e le app di messaggistica.

Le indiscrezioni suggeriscono che questa tastiera “potenziata” potrebbe utilizzare la tecnologia Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale dell’azienda, per elaborare suggerimenti più contestuali e utili.

Se così fosse, è probabile che la funzione sia disponibile solo sui modelli di iPhone dotati dell’hardware necessario per gestire queste elaborazioni sul dispositivo, lasciando fuori i dispositivi più vecchi.

Oltre alla tastiera, iOS 27 è atteso con un ampio pacchetto di miglioramenti legati all’intelligenza artificiale, tra cui un assistente Siri potenziato e nuove interazioni basate su modelli di generazione linguistica.

La domanda che molti si faranno nei prossimi mesi riguarda quanto questa autocorrezione “superintelligente” riuscirà davvero ad aiutare nella scrittura quotidiana senza risultare invasiva o distrarre. Per ora si tratta di rumors non ancora confermati dalla stessa Apple, ma la direzione tracciata è chiara: rendere la tastiera dell’iPhone non solo più precisa, ma anche più proattiva e “comprensiva” del linguaggio.

Apple presenterà i dettagli ufficiali delle novità di iOS 27 all’apertura della WWDC 2026, dove scopriremo se questa funzione di autocorrezione evoluta farà parte della versione finale del sistema operativo.