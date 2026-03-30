iOS 27, Apple prepara una nuova app Siri con chatbot esterni: la svolta può essere più grande del previsto

Con iOS 27 Apple starebbe preparando una nuova fase per Siri, e questa volta il cambiamento non riguarderebbe solo un miglioramento interno dell’assistente, ma l’idea molto più ampia di trasformarlo in un punto di accesso a più AI, anche esterne all’ecosistema Apple.

È questo l’aspetto che rende il rumor molto più interessante di tanti altri. Per anni Siri è rimasta un assistente strettamente legato alla logica di Apple, con funzioni utili ma un margine di apertura molto limitato verso servizi concorrenti. Adesso, invece, prende forma uno scenario diverso, in cui l’assistente di Cupertino potrebbe diventare meno chiuso e più simile a una piattaforma capace di dialogare con modelli esterni, pur restando dentro l’esperienza dell’iPhone, dell’iPad e del Mac.

Una nuova app Siri al centro di iOS 27

La novità più rilevante sarebbe l’arrivo di una vera app dedicata a Siri, prevista su iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. Non sarebbe soltanto un cambio estetico o una nuova icona nel sistema, ma un modo diverso di pensare all’assistente, con un’interfaccia più chiara e una struttura costruita per ospitare funzioni più avanzate. In pratica, Apple starebbe provando a dare a Siri una forma più moderna e più adatta a un mondo in cui le conversazioni con l’intelligenza artificiale non passano più solo da richieste brevi e comandi semplici.

Questa impostazione avrebbe anche un valore simbolico molto forte. Finora Siri è sempre sembrata una presenza diffusa ma poco visibile, integrata nel sistema e allo stesso tempo mai davvero centrale nell’esperienza software. Una nuova app cambierebbe la percezione stessa dell’assistente, rendendolo qualcosa di più autonomo, più riconoscibile e forse anche più competitivo in un mercato dove il confronto con ChatGPT, Gemini e Claude è ormai inevitabile.

Il punto chiave sono le “Extensions”

Secondo le indiscrezioni, il cuore della svolta starebbe in una funzione chiamata Extensions. È proprio qui che il progetto diventerebbe molto più ambizioso di un semplice aggiornamento di Siri. L’idea sarebbe quella di permettere all’assistente Apple di appoggiarsi, almeno in alcuni casi, anche a modelli esterni, lasciando all’utente una scelta più ampia su quale AI usare per determinate richieste.

Se davvero questa direzione dovesse concretizzarsi, Apple romperebbe con una delle sue abitudini più radicate: tenere l’esperienza il più possibile chiusa e controllata dall’inizio alla fine. In questo caso, invece, la società di Cupertino sembrerebbe pronta ad accettare che la qualità di un assistente non dipenda più soltanto da un unico motore interno, ma dalla capacità di orchestrare più strumenti diversi dentro una cornice coerente. Ed è proprio questo che renderebbe Siri meno isolato rispetto al resto del mercato.

Perché Apple potrebbe aprirsi a Gemini e Claude

Il motivo di questa possibile apertura è abbastanza chiaro. Nel campo dell’AI conversazionale, Apple non parte oggi con il vantaggio che ha avuto in passato su altri fronti. Mentre rivali come OpenAI, Google e Anthropic hanno già costruito un rapporto forte con il pubblico sul terreno dei chatbot, Apple Intelligence è ancora percepita da molti come una promessa da completare. Aprire Siri a servizi esterni sarebbe quindi anche un modo per recuperare terreno senza aspettare che tutto sia pronto in casa.

In questo scenario, nomi come Gemini e Claude non sarebbero semplici aggiunte decorative, ma possibili pilastri di una strategia più pragmatica. Apple potrebbe decidere di lasciare a Siri il ruolo di interfaccia principale, mantenendo controllo su privacy, grafica e integrazione col sistema, ma usando modelli terzi quando servono capacità più evolute. Sarebbe una scelta meno ideologica e molto più concreta, pensata per evitare che l’utente percepisca l’assistente Apple come meno capace rispetto alle alternative già disponibili.

Una svolta che cambierebbe il ruolo di Siri

Se il progetto andasse davvero in questa direzione, il cambiamento più grande non sarebbe tecnico ma concettuale. Siri smetterebbe di essere soltanto “l’assistente di Apple” nel senso tradizionale del termine e diventerebbe una specie di snodo centrale per più esperienze di AI. Questo lo renderebbe molto più interessante anche per chi oggi usa l’iPhone ogni giorno ma continua ad affidarsi ad app esterne quando ha bisogno di qualcosa di più sofisticato.

Un simile passaggio avrebbe effetti anche sull’ecosistema. Su iPhone, iPad e Mac, Apple potrebbe costruire un’esperienza in cui l’utente non è costretto a scegliere tra restare dentro il sistema o uscirne per cercare risposte migliori. Tutto resterebbe in un ambiente più uniforme, più controllato e più semplice da usare. Ed è questo, probabilmente, il motivo per cui il rumor pesa più di tanti altri: non promette solo una Siri più intelligente, ma una Apple più disponibile a cambiare metodo.

WWDC 2026 può essere il momento della verità

Il palcoscenico naturale per presentare una novità del genere sarebbe la WWDC 2026. È lì che Apple potrebbe spiegare il nuovo ruolo di Siri, mostrare l’app dedicata e raccontare in che modo le eventuali Extensions si integreranno con Apple Intelligence. Naturalmente, tra indiscrezioni e presentazione ufficiale resta sempre uno spazio di incertezza, e non è affatto detto che tutto arrivi subito o nella forma oggi anticipata.

Ma anche con questa cautela, il quadro è già abbastanza chiaro. Apple sembra aver capito che il futuro dell’assistenza digitale non si gioca più soltanto sulla voce, né su comandi elementari, ma sulla capacità di offrire strumenti più ricchi, più flessibili e davvero utili nella vita quotidiana. Se iOS 27 dovesse davvero portare una nuova app Siri aperta a chatbot esterni, allora non saremmo davanti a un semplice aggiornamento annuale, ma a uno dei cambi di impostazione più importanti degli ultimi anni nel software Apple.

Alla fine, la domanda vera non è se Siri diventerà più potente, ma che cosa vorrà essere Apple in questa nuova fase dell’AI. Un’azienda che difende il proprio assistente come sistema chiuso, oppure una piattaforma capace di mettere ordine nel caos dei modelli intelligenti e portarli dentro un’esperienza più semplice. Se il rumor è fondato, la risposta potrebbe iniziare ad arrivare molto presto.