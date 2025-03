iOS 19: novità, supporto e funzionalità attese per il 2025

Settembre 2025 sarà una data cruciale per gli appassionati di tecnologia: Apple presenterà il tanto atteso iOS 19, un sistema operativo che promette di ridefinire l’esperienza utente grazie a innovazioni come una Siri potenziata e una app Fotocamera completamente rinnovata.

Tra i dispositivi supportati, ci aspettiamo di vedere modelli che spaziano dall’iPhone XR fino alla serie 16, passando per gli iPhone SE di seconda e terza generazione. Tuttavia, le funzionalità più avanzate dovrebbero essere riservate ai modelli più recenti, se consideriamo la strategia di Apple di valorizzare le sue ultime creazioni.

La vera svolta è però attesa con Siri, l’assistente vocale di Apple. Cupertino sta lavorando a una piattaforma unificata che combina la gestione di comandi basilari con operazioni più complesse. Questo dovrebbe garantire interazioni più fluide e naturali, anche se alcune delle novità più ambiziose saranno introdotte gradualmente attraverso aggiornamenti futuri.

Per quanto riguarda le novità iOS, secondo Jon Prosser, l’app Fotocamera si ispirerebbe all’estetica di visionOS, con un’interfaccia più trasparente e intuitiva. I controlli dovrebbero essere organizzati in due sezioni principali, “Foto” e “Video”, con i settaggi rapidi facilmente accessibili nella parte alta dello schermo, semplificando l’uso per gli utenti.

Il percorso verso il lancio segue la tradizione: la presentazione ufficiale avverrà al WWDC di giugno 2025, seguita da una beta per sviluppatori e una beta pubblica a luglio, per culminare con il rilascio definitivo a settembre, in contemporanea con i nuovi iPhone. Alcune funzionalità avanzate, come il pieno supporto all’Apple Intelligence, potrebbero però essere rimandate al 2026, segno della volontà di Apple di puntare sulla stabilità piuttosto che sulla fretta di innovare.