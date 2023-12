iOS 18, cosa sappiamo dell'ambiziosissimo aggiornamento

iOS 18, l’atteso aggiornamento annuale del software iPhone di Apple per il 2024, si preannuncia come un rilascio ambizioso e avvincente, ricco di nuove funzionalità e significative modifiche al design. Ecco un riepilogo di tutto ciò che sappiamo finora sulle innovazioni di iOS 18.

iOS 18, come sarà e quando uscirà il nuovo aggiornamento

Apple ha preso una decisione strategica di sospendere per una settimana lo sviluppo di nuove funzionalità per iOS 18, al fine di concentrarsi sulla correzione dei bug. Questa pausa, seguita al completamento della “prima pietra miliare” dello sviluppo, non dovrebbe influire sulle nuove funzionalità o sulla data di rilascio di iOS 18. Invece, riflette l’impegno di Apple a garantire che il nuovo sistema operativo sia il più stabile e affidabile possibile.

Basandoci sulle tendenze degli anni precedenti, è probabile che iOS 18 venga annunciato al WWDC 2024, che si terrà all’inizio di giugno. Seguiranno il beta testing per gli sviluppatori e, presumibilmente, una beta pubblica nel luglio 2024, con un rilascio ufficiale previsto per settembre dello stesso anno.

Apple sta lavorando su una vasta gamma di nuove funzionalità di intelligenza artificiale per iOS 18. Queste includono:

Una versione migliorata di Siri , potenziata da un nuovo sistema di intelligenza artificiale basato su un grande modello linguistico.

, potenziata da un nuovo sistema di intelligenza artificiale basato su un grande modello linguistico. Integrazione dell’AI nell’app Messaggi per rispondere a domande e completare automaticamente le frasi.

per rispondere a domande e completare automaticamente le frasi. Nuove funzionalità AI per Apple Music , come playlist generate automaticamente.

, come playlist generate automaticamente. Integrazione dell’AI generativa nelle app iWork , inclusi Keynote e Pages.

, inclusi Keynote e Pages. Funzionalità di AI generativa in Xcode per accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni.

Una delle novità più sorprendenti è l’annuncio del supporto RCS (Rich Communication Services) sugli iPhone nel 2024. Questa tecnologia, considerata il successore di SMS e MMS, porterà funzionalità in stile iMessage nelle conversazioni tra utenti iPhone e Android, migliorando significativamente la comunicazione tra dispositivi diversi.

Bloomberg ha descritto iOS 18 come un aggiornamento “rivoluzionario”, pieno di nuove funzionalità e miglioramenti in termini di sicurezza e prestazioni. Al momento, non sono chiare le altre possibili innovazioni che potrebbero essere incluse in iOS 18, ma l’aggiunta di nuove funzionalità AI sembra essere un punto focale.

Mentre i piani di Apple per iOS 18 potrebbero ancora subire modifiche nei prossimi mesi, l’entusiasmo per le nuove funzionalità AI e il supporto RCS è già alto. Con l’obiettivo di Apple di riempire iOS 18 con quante più funzionalità AI possibili, ci aspettiamo un aggiornamento che non solo tenga il passo con le tendenze tecnologiche attuali, ma le superi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti man mano che ci avviciniamo al WWDC 2024.