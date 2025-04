iOS 18.4, si aggiorna anche CarPlay con tre nuove funzioni

Con il rilascio di iOS 18.4, Apple ha introdotto una serie di miglioramenti per CarPlay, il sistema di infotainment per auto, puntando a rendere l’esperienza di guida sempre più intuitiva e personalizzabile. Tra le novità più rilevanti troviamo la possibilità di visualizzare una terza fila di icone, il supporto alle app sportive e l’opzione di impostare una navigazione predefinita UE diversa da Apple Maps. Scopriamo nel dettaglio queste innovazioni che promettono di ridefinire l’interazione tra automobilista e tecnologia.

Uno dei punti di forza di questo aggiornamento è la gestione dello spazio sui grandi schermi delle auto moderne. Grazie alla terza fila di icone, gli utenti di CarPlay potranno accedere rapidamente a un numero maggiore di applicazioni senza dover scorrere tra diverse schermate. Questa funzionalità è stata accolta con entusiasmo dai tester della versione beta, che hanno sottolineato come migliori l’ergonomia e la sicurezza durante la guida. Tuttavia, questa innovazione sarà limitata ai veicoli con display di dimensioni ampie, lasciando esclusi coloro che possiedono auto con schermi più piccoli.

Gli appassionati di sport troveranno in iOS 18.4 un alleato prezioso. Con l’introduzione di una API dedicata, gli sviluppatori potranno integrare aggiornamenti in tempo reale su punteggi e partite direttamente nell’interfaccia di CarPlay. Anche se attualmente non sono ancora disponibili applicazioni di terze parti che sfruttino questa funzionalità, ci si aspetta che Apple Sports sia tra le prime a implementarla. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nel rendere l’esperienza di guida non solo più sicura, ma anche più coinvolgente.

Una delle richieste più frequenti da parte degli automobilisti europei è stata finalmente accolta: la possibilità di scegliere un’applicazione di navigazione alternativa come predefinita. Grazie a questa funzione, gli utenti dell’Unione Europea potranno ora utilizzare Google Maps o altre app compatibili al posto di Apple Maps, migliorando l’integrazione con Siri. Un semplice comando vocale come “Portami a destinazione” permetterà di avviare l’app preferita senza doverla specificare ogni volta. Tuttavia, questa opzione rimane esclusiva per il mercato europeo, lasciando fuori gli utenti di altre regioni.

Guardando al futuro di CarPlay

Questi aggiornamenti segnano un passo importante verso l’evoluzione del sistema, in attesa del lancio di CarPlay 2, previsto inizialmente per il 2024 ma successivamente posticipato. Nonostante le limitazioni – come l’impossibilità di accedere alla terza fila di icone su schermi piccoli o l’esclusività della navigazione personalizzabile per l’Europa – le novità introdotte da iOS 18.4 dimostrano l’impegno di Apple nel migliorare costantemente l’esperienza digitale in auto. Gli automobilisti possono ora contare su un sistema più ricco, versatile e orientato alle loro esigenze, aprendo la strada a un futuro sempre più connesso e personalizzato.