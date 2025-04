iOS 18.4: nuove azioni in Comandi Rapidi e anticipazioni sulle funzionalità di Siri

L’aggiornamento iOS 18.4 introduce miglioramenti sostanziali nell’app Comandi Rapidi e anticipa le future capacità di Siri. Sebbene alcune delle innovazioni principali legate all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale siano state rinviate, gli utenti possono già apprezzare un’anteprima di ciò che riserva il futuro. Grazie a nuove funzionalità integrate, l’app Shortcuts non solo migliora l’esperienza utente, ma prepara il terreno per un Siri più potente e versatile.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione del sistema di Apple App Intents, una struttura innovativa che promette di rivoluzionare l’interazione tra Siri e le applicazioni. Questo sistema permetterà all’assistente vocale di eseguire centinaia di azioni, sia all’interno di app specifiche che tra diverse app, rendendo le operazioni quotidiane più fluide e personalizzate. Sebbene queste funzionalità fossero originariamente previste per il rilascio con iOS 18.4, sono state posticipate a causa di cambiamenti interni al team di sviluppo di Siri, lasciando tuttavia intravedere un futuro promettente per l’integrazione tecnologica.

Azioni Shortcuts: Dettagli e Novità

Con il nuovo aggiornamento, Comandi Rapidi si arricchisce di azioni più dettagliate e personalizzabili per le app Apple. Un esempio emblematico è l’azione dedicata a Safari, che consente di configurare numerosi aspetti del browser con una granularità senza precedenti. Tra le opzioni disponibili troviamo:

Gestione avanzata di AutoFill , incluse informazioni di contatto e carte di credito

, incluse informazioni di contatto e carte di credito Blocco dei pop-up per una navigazione più fluida

Configurazione delle schede, come chiusura automatica e layout personalizzato

Scelta del motore di ricerca, con particolare attenzione alle opzioni per la privacy

Ottimizzazione della barra dei tab in modalità orizzontale

Queste funzionalità non solo semplificano la gestione delle impostazioni, ma offrono agli utenti la possibilità di creare flussi di lavoro più sofisticati. Inoltre, rappresentano un’anticipazione delle capacità future di Siri, che potrebbe essere in grado di gestire autonomamente configurazioni complesse attraverso comandi vocali o scenari predefiniti.

Gli aggiornamenti introdotti con iOS 18.4 suggeriscono una chiara strategia di Apple per trasformare Siri in un assistente più utile e proattivo nella vita quotidiana. Le azioni dettagliate disponibili in Shortcuts indicano un percorso verso un Siri capace di adattarsi meglio alle esigenze degli utenti, eseguendo comandi complessi e integrando funzionalità cross-app senza soluzione di continuità. Questo approccio non solo migliora l’efficienza, ma rende l’interazione con la tecnologia più intuitiva e personalizzata.

Per gli utenti che hanno già aggiornato il proprio dispositivo a iOS 18.4, queste nuove funzionalità rappresentano un’opportunità unica per esplorare strumenti avanzati e configurazioni su misura. Apple sembra voler creare un ecosistema in cui Siri e Shortcuts collaborino per offrire un’esperienza utente senza precedenti, ponendo le basi per un futuro in cui la tecnologia si adatta alle necessità individuali in modo dinamico e intelligente.