iOS 18.4: novità per la personalizzazione delle app predefinite

iOS 18.4 dovrebbe offrire un maggior numero di opzioni per la personalizzazione sui dispositivi Apple, ma con una chiara distinzione geografica. A partire da aprile, gli utenti europei potranno finalmente scegliere Google Maps o Waze come app di navigazione predefinita, un’opzione che si sblocca attraverso il percorso Impostazioni → App → App Predefinite. Questo cambiamento rappresenta una risposta diretta al Digital Markets Act dell’Unione Europea, che spinge per una maggiore apertura e concorrenza nel settore digitale.

Negli Stati Uniti, tuttavia, l’aggiornamento offrirà solo la possibilità di cambiare l’app di traduzione predefinita, consentendo di sostituire Apple Translate con alternative come Google Translate. Questa disparità ha generato critiche, con molti utenti al di fuori dell’Europa che chiedono un’estensione globale di tali funzionalità. Il sentimento diffuso è che Apple stia rispondendo unicamente alle pressioni normative europee, limitando il resto del mondo.

L’aggiornamento, attualmente in fase di beta testing, introduce anche miglioramenti minori e correzioni di bug, ma la possibilità di scegliere app di navigazione come Google Maps rimane il cambiamento più significativo. Questo sviluppo rappresenta un primo passo verso una maggiore flessibilità per gli utenti, lasciando però aperta la questione se l’azienda di Cupertino adotterà un approccio simile anche in altre regioni.