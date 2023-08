iOS 17 (e non solo): rilasciata la 5ª beta pubblica, cosa aspettarsi

Apple ha recentemente rilasciato le ultime versioni beta pubbliche per iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma. Questi aggiornamenti anticipano una serie di innovazioni e miglioramenti che arricchiranno l’esperienza degli utenti su diverse piattaforme.

Per chi desidera provare in anticipo le novità, le beta sono disponibili per il download attraverso il programma software Apple Beta. Gli ultimi numeri di build per iOS 17 e iPadOS 17 sono 21A5319a, macOS Sonoma ha 23A5328b, tvOS 17 e HomePod vantano il numero di build 21J5347a, mentre watchOS 10 sfoggia il 21R5349b.

iOS 17, con la quinta beta pubblica ci avviciniamo al rilascio ufficiale: ecco cosa possiamo aspettarci

Ecco alcune delle nuove funzionalità e miglioramenti chiave che gli utenti possono aspettarsi:

Safari : nuove opzioni di privacy, creazione di profili per separare esperienze di navigazione e una navigazione privata avanzata con blocco tramite Face ID.

: nuove opzioni di privacy, creazione di profili per separare esperienze di navigazione e una navigazione privata avanzata con blocco tramite Face ID. Apple Notes : supporto migliorato per i PDF.

: supporto migliorato per i PDF. iMessage : nuove opzioni come la condivisione della posizione, trascrizione dei messaggi vocali e un sistema di ricerca avanzato.

: nuove opzioni come la condivisione della posizione, trascrizione dei messaggi vocali e un sistema di ricerca avanzato. FaceTime : la possibilità di lasciare messaggi video o audio e di effettuare chiamate utilizzando Apple TV come schermo.

: la possibilità di lasciare messaggi video o audio e di effettuare chiamate utilizzando Apple TV come schermo. AirDrop : NameDrop per scambiare informazioni in modo semplice e veloce tra dispositivi.

: NameDrop per scambiare informazioni in modo semplice e veloce tra dispositivi. Diario : una nuova app per registrare momenti speciali e ricordi.

: una nuova app per registrare momenti speciali e ricordi. Tastiera : correzione automatica migliorata e previsioni in tempo reale durante la digitazione.

: correzione automatica migliorata e previsioni in tempo reale durante la digitazione. Musica : collaborazione nelle playlist e funzionalità di SharePlay per condividere l’esperienza musicale.

: collaborazione nelle playlist e funzionalità di SharePlay per condividere l’esperienza musicale. AirPods : una nuova modalità di ascolto dinamico per gli AirPods Pro di seconda generazione.

: una nuova modalità di ascolto dinamico per gli AirPods Pro di seconda generazione. Mappe: supporto per la navigazione offline e percorsi ottimizzati per i veicoli elettrici.

È importante notare che iOS 17 sarà compatibile con dispositivi a partire da iPhone Xs in su, inclusa la seconda generazione di iPhone SE.