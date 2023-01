I major update dei sistemi operativi made-in-Cupertino sono sempre molto attesi. Nuove funzionalità, aggiornamenti di quelle esistenti, migliorie dell’interfaccia utente: la community Apple ha sempre voglia di novità. Ed è normale che sia così. Purtroppo però il 2023 potrebbe rivelarsi più “amaro” del previsto, almeno secondo le ultime notizie diffuse da una fonte molto, ma molto affidabile. iOS 17 sarà una delusione?

iOS 17 non sarà poi così rivoluzionario: tutta colpa del visore AR/VR

Da anni ormai si parla di un dispositivo a marchio Apple legato alle realtà virtuale e aumentata e con un suo sistema operativo, al momento noto come xrOS. I più recenti indizi sembrano suggerirne la presentazione nel corso dell’anno appena iniziato e, proprio per questo motivo, l’attenzione di ingegneri e sviluppatori del gigante di Cupertino sarebbe quasi completamente rivolta alla grande novità attesa, appunto, per il 2023.

La fonte dell’indiscrezione è Mark Gurman (tu guarda un po’…). Secondo la firma di Bloomberg, iOS 17 – il cui nome in codice negli uffici californiani sarebbe “Dawn” – porterà con sé meno “aggiornamenti di spicco” rispetto a quanto inizialmente previsto. Apple sta puntando molto su xrOS e vuole che tutto sia perfetto in vista della presentazione del visore AR/VR tanto chiacchierato.

Un approccio simile ci sarà anche con macOS 14 (nome in codice Sunburst) e gli altri sistemi operativi, tra cui iPadOS e tvOS.

iPhone è il dispositivo di punta di Apple, il prodotto che meglio rappresenta la società guidata da Tim Cook, la sua filosofia, il suo modo di intendere la tecnologia. Considerato ciò, è facile intuire l’assoluta centralità di iOS, un sistema operativo che può e deve essere migliorato. Anche perché la concorrenza – Android – avanza spedita.

È dunque una mossa saggia spostare forze ed attenzione su un unico device (e il suo OS), per quanto importante sia? Un major update – come appunto sarà iOS 17 – non può presentarsi al grande pubblico con novità di nota che si contano sulle dita di una mano, sarebbe un autogoal imperdonabile. Nel caso, speriamo almeno riescano a lasciare tutti o quasi a bocca aperta.

