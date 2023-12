iOS 17, come trasformare l'iPhone in una sveglia con la modalità StandBy

Con l’arrivo di iOS 17, gli utenti iPhone hanno ricevuto un regalo innovativo: la modalità StandBy. Questa funzionalità trasforma la schermata di blocco in un centro di controllo personalizzabile, offrendo un accesso rapido a widget utili come sveglie, cornici per foto, e molto altro. Scopriamo come puoi sfruttare al massimo questa nuova funzione e trasformare il tuo iPhone in un dispositivo ancora più potente e versatile.

Che cos’è la Modalità StandBy per iOS 17

La modalità StandBy, introdotta con iOS 17, è una funzionalità che permette di trasformare la schermata di blocco del tuo iPhone in un display interattivo e personalizzabile. Quando il telefono è in carica o appoggiato su un lato, puoi accedere a una serie di widget che rendono il tuo dispositivo più funzionale e informativo, anche quando non lo stai attivamente utilizzando. Questi widget includono sveglie, cornici per foto digitali, controlli per Siri, finestre per le chiamate in arrivo, e grandi finestre di notifica, con ulteriori opzioni fornite da app di terze parti.

Come Utilizzare la Modalità StandBy

Iniziare con la modalità StandBy è semplice:

Collega il Tuo iPhone: Collega il tuo iPhone a un caricabatterie e posizionalo in orizzontale. Attiva StandBy: Premi il pulsante laterale per attivare la modalità StandBy. Naviga tra i Widget: Scorri verso sinistra e destra per passare tra i vari widget. Personalizza la Visualizzazione: Scorri verso l’alto o verso il basso per accedere alle opzioni di regolazione per ciascun widget.

Se possiedi un iPhone con display sempre attivo, come l’iPhone 14 Pro o modelli superiori, i widget StandBy rimarranno visibili continuamente. Per i modelli più vecchi, potrebbe essere necessario toccare lo schermo per attivare la visualizzazione.

Come Disattivare la Modalità StandBy

Se desideri disattivare la modalità StandBy, puoi farlo facilmente tramite le impostazioni del tuo iPhone. Cerca l’opzione StandBy e disattivala come faresti con il Bluetooth o il WiFi.

Personalizzazione dei Widget con iOS 17

La personalizzazione è al centro della modalità StandBy. Ecco come puoi personalizzare i widget disponibili:

Accedi alla Modalità di Modifica: Premi a lungo su qualsiasi widget mentre la modalità StandBy è attiva e sblocca il telefono tramite Face ID. Modifica i Widget: Vedrai l’intera pila di widget in una modalità jiggle. Clicca sull’icona “+” per aggiungere nuovi widget o sul “-” per rimuovere quelli esistenti.

La modalità StandBy offre numerosi vantaggi:

Accesso Rapido alle Informazioni : Visualizza l’ora, le tue foto preferite, o controlla le notifiche senza dover sbloccare il telefono.

: Visualizza l’ora, le tue foto preferite, o controlla le notifiche senza dover sbloccare il telefono. Personalizzazione : Adatta la schermata di blocco alle tue esigenze e preferenze.

: Adatta la schermata di blocco alle tue esigenze e preferenze. Funzionalità Notturna: Con la modalità notturna, lo schermo si adatterà alla scarsa luce ambientale, garantendo un riposo non interrotto.

La modalità StandBy di iOS 17 apre nuove possibilità per gli utenti iPhone, trasformando il dispositivo in un hub multifunzionale che va oltre la semplice comunicazione. Che tu voglia usare il tuo iPhone come sveglia, cornice digitale, o centro di notifiche, StandBy offre un livello di personalizzazione e funzionalità senza precedenti. Sperimenta con i vari widget e trova la combinazione perfetta per arricchire la tua esperienza quotidiana con l’iPhone.

