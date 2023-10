iOS 17.2 Beta 1: in arrivo 6 grandi nuove funzionalità

Apple ha recentemente rilasciato la prima versione beta di iOS 17.2, introducendo una serie di nuove funzionalità e modifiche che promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza utente sui dispositivi iPhone. Gli sviluppatori registrati possono già scaricare e testare questa nuova versione, mentre i beta tester pubblici dovrebbero avere accesso nelle prossime settimane.

Le principali novità di iOS 17.2 Beta 1

Nuova App Journal: La più grande novità di iOS 17.2 è l’introduzione della nuova app Journal, un modo completamente nuovo di apprezzare i momenti della vita e preservare i tuoi ricordi. Questa app era stata anticipata durante il WWDC a giugno e ora fa finalmente la sua comparsa.

Apple Music si arricchisce: L’app Apple Music riceve alcune nuove funzionalità interessanti, tra cui le playlist collaborative e una nuova playlist “Preferiti”, che si aggiunge alla funzione “Preferiti” introdotta in iOS 17.1.

Nuova opzione “Traduci” per il Pulsante Azione: Gli utenti di iPhone 15 Pro possono ora assegnare il proprio pulsante Azione a una nuova opzione “Traduci”, che permette di avviare automaticamente una traduzione da voce a testo tra due lingue diverse.

Nuovi Widget per le App Meteo e Orologio: Tre nuovi widget per l’app Meteo e un nuovo widget “Orologio digitale” per l’app Orologio arricchiscono la gamma di personalizzazioni disponibili.

Contatta la Verifica della Chiave per iMessage: Questa nuova funzionalità di sicurezza è pensata per gli utenti che affrontano minacce concertate ai propri account online, come celebrità, giornalisti e membri del governo.

Tapback ed Emoji Personalizzate: Ora è possibile reagire ai messaggi in iMessage utilizzando qualsiasi adesivo o emoji.

Integrazione di Apple Music con i Filtri Focus: Questa funzione permette agli utenti di Apple Music di avere un maggiore controllo sulla cronologia di ascolto e sui consigli musicali, in base alla modalità Focus attiva.

Altre novità e modifiche

Oltre alle principali novità elencate sopra, iOS 17.2 Beta 1 introduce anche altre modifiche e aggiornamenti, tra cui una nuova opzione di testo arcobaleno per la progettazione di poster di contatto e una nuova opzione “Dissolvenza rapida” in Apple Books per girare le pagine.

iOS 17.2 Beta 1 si presenta come un aggiornamento ricco di novità, che va a migliorare diverse aree dell’ecosistema Apple, dalla musica alla personalizzazione, dalla sicurezza all’usabilità. Gli utenti Apple hanno molto da aspettarsi da questo aggiornamento, e non vediamo l’ora di scoprire quali altre sorprese ci riserverà Apple nelle prossime versioni beta.