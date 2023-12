iOS 17.2.1 disponibile ora: le novità

Apple ha recentemente rilasciato l’aggiornamento iOS 17.2.1 per iPhone, insieme alla beta di macOS 14.2.1, portando una serie di correzioni di bug e miglioramenti. Questi aggiornamenti arrivano in un momento cruciale, con Apple che continua a sviluppare attivamente nuove funzionalità per i suoi sistemi operativi.

iOS 17.2.1: correzioni di bug e stabilità migliorata

L’aggiornamento iOS 17.2.1 si concentra principalmente sulle correzioni di bug rispetto al suo predecessore, iOS 17.2, che aveva introdotto una serie di nuove funzionalità. Tra queste, spicca la nuova app Journal di Apple, progettata per aiutare gli utenti a documentare i momenti significativi della loro vita, promuovendo la gratitudine e il benessere personale.

macOS 14.2.1 beta: un passo avanti

Parallelamente, Apple ha rilasciato la beta di macOS 14.2.1, un aggiornamento che segue l’uscita di macOS 14.2. Quest’ultimo aveva introdotto miglioramenti significativi, come la Compilazione automatica migliorata e altre funzionalità. Apple sta anche testando macOS 14.3 beta, che si sviluppa insieme a iOS 17.3, introducendo nuove protezioni contro i dispositivi rubati.

iOS 17.2 aveva portato diverse novità interessanti:

Journal : Una nuova app per registrare momenti importanti, con suggerimenti per l’inserimento e filtri per trovare facilmente le voci.

: Una nuova app per registrare momenti importanti, con suggerimenti per l’inserimento e filtri per trovare facilmente le voci. Pulsante di Azione : Traduzione rapida su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

: Traduzione rapida su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Telecamera : Video spaziale su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, e miglioramenti nella messa a fuoco della fotocamera del teleobiettivo.

: Video spaziale su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, e miglioramenti nella messa a fuoco della fotocamera del teleobiettivo. Messaggi : Nuove funzioni come la freccia di recupero e l’opzione Aggiungi adesivo.

: Nuove funzioni come la freccia di recupero e l’opzione Aggiungi adesivo. Tempo atmosferico: Nuove funzionalità come le quantità di precipitazioni e i widget personalizzabili.

L’aggiornamento include anche miglioramenti per Siri, AirDrop, Apple Music, un nuovo widget orologio digitale, e supporto per nuove lingue. Inoltre, risolve un problema di ricarica wireless in alcuni veicoli e aggiunge il supporto per il caricabatterie Qi2.

Con questi aggiornamenti, Apple continua a dimostrare il suo impegno nel fornire esperienze utente migliorate e più sicure. Mentre iOS 17.2.1 si concentra sulla risoluzione di problemi specifici, gli utenti possono aspettarsi ulteriori sviluppi e funzionalità innovative nei prossimi aggiornamenti di iOS e macOS.