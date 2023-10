iOS 17.1: le novità del nuovo aggiornamento di iPhone

Apple ha recentemente rilasciato l’aggiornamento iOS 17.1, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per gli utenti iPhone, in particolare per coloro che possiedono un iPhone 12. Questo aggiornamento arriva più di un mese dopo il lancio di iOS 17 e, sebbene alcune funzionalità pubblicizzate come l’app Journal siano ancora assenti, ci sono molte novità da esplorare.

iOS 17.1: scopri le nuove funzionalità del tuo iPhone

L’Agenzia nazionale francese per le frequenze ha rilevato che l’iPhone 12 superava i limiti di tasso di assorbimento specifici dell’Europa. Con iOS 17.1, Apple ha affrontato queste preoccupazioni, aggiornando l’iPhone 12 per gli utenti in Francia per adattarsi a un protocollo di test specifico che richiede una potenza ridotta quando il dispositivo è a corpo libero su una superficie statica.

La modalità StandBy è stata migliorata in iOS 17.1, offrendo agli utenti più opzioni di configurazione. Ora è possibile disattivare la modalità StandBy dopo 20 secondi, mai o impostarla su “Automaticamente”. Tuttavia, sembra che queste nuove impostazioni siano disponibili solo sugli iPhone con display sempre attivo, come l’iPhone 14 Pro.

Con l’aggiornamento a iOS 17.1, Apple Music introduce un nuovo pulsante che consente di aggiungere rapidamente i brani ai tuoi Preferiti. Inoltre, è stato introdotto un nuovo modo per trovare tutte le tue playlist, album e brani preferiti. Apple Music ora mostra anche suggerimenti di brani basati sui tuoi gusti musicali.

iOS 17.1 porta con sé un aggiornamento per AirDrop, permettendo ora di utilizzare i dati cellulari per inviare e ricevere informazioni quando due iPhone sono fuori portata l’uno dall’altro.

Con il nuovo aggiornamento, quando accendi la torcia del tuo iPhone, un piccolo simbolo della torcia appare nel feed Attività live nella parte superiore dello schermo. Questa funzione sembra essere disponibile solo su iPhone abilitati per l’attività live, come iPhone 14 Pro e Pro Max, nonché sulla gamma iPhone 15.

L’aggiornamento include anche una serie di miglioramenti e correzioni di bug, che vanno dall’aumento dell’affidabilità delle impostazioni di Tempo di utilizzo sincronizzate su più dispositivi, alla risoluzione di problemi relativi alla visualizzazione dei nomi durante le chiamate in arrivo e alla reattività della tastiera.

iOS 17.1 rappresenta un passo importante per Apple nel migliorare l’esperienza utente su iPhone, affrontando problemi di sicurezza specifici e introducendo nuove funzionalità e miglioramenti. Gli utenti iPhone 12 in particolare apprezzeranno le modifiche apportate per rispettare i limiti di tasso di assorbimento specifici dell’Europa, mentre tutti gli utenti potranno godere delle nuove funzionalità e miglioramenti apportati all’interfaccia utente e alle applicazioni. Per scaricare e installare l’aggiornamento, gli utenti possono andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e seguire le istruzioni a schermo.