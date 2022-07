iOS 16: Recuperare i messaggi cancellati

Grazie ad iOS 16, è possibile non soltanto modificare un messaggio inviato oppure annullarne l’invio; si può anche recuperare un iMessage cancellato. Ecco come si fa.

Se tornate indietro nell’interfaccia dell’app Messaggi (freccia in alto a sinistra), arriverete a un certo punto ad una schermata degli elenchi filtrati:

Tutti i messaggi

Mittenti conosciuti

Mittenti sconosciuti

Messaggi non letti

Cancellati di recente

Gli ultimi due sono una new entry di iOS 16, e la sezione da cliccare per recuperare i messaggi cancellati è proprio “Cancellati di recente.” Ma attenzione, perché la messaggistica non resta lì in eterno.

Al lato di ogni conversazione, infatti, troverete i giorni che mancano alla cancellazione definitiva, che avviene in modo automatico dopo 40 giorni.

Per recuperare una conversazione, è sufficiente toccarla e selezionare “Recupera” o “Ripristina” (a seconda della traduzione italiana che Apple sceglierà con la versione definitiva di iOS 16). In alternativa a vostra disposizione “Cancella Tutto” e “Recupera Tutto” per recuperare o eliminare immediatamente tutti i messaggi presenti in questa sezione.