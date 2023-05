iOS 16.5 su iPhone: conviene aggiornare o meglio attendere iOS 17?

L’aggiornamento a iOS 16.5 porta con sé alcune nuove funzionalità e correzioni di bug. Tra le novità, ci sono un nuovo sfondo per la celebrazione del Pride sulla schermata di blocco, una scheda Sport in Apple News che offre facile accesso a storie, punteggi, classifiche e altro ancora, e correzioni a problemi come Spotlight che potrebbe diventare non rispondente, i podcast in CarPlay che potrebbero non caricare contenuti e un problema in cui le impostazioni del Tempo sullo schermo potrebbero ripristinarsi o non sincronizzarsi su tutti i dispositivi​.

Bug noti e patch di sicurezza

Tuttavia, ci sono state anche alcune lamentele riguardanti la mancata risoluzione di bug preesistenti. Questi includono un problema nel centro notifiche in cui i difetti grafici impediscono di visualizzare le notifiche e segnalazioni isolate di problemi con le schede SIM, Apple Music che non riproduce musica e alcuni bug di connessione con gli AirPods. Nonostante queste segnalazioni, non sembrano esserci problemi diffusi con iOS 16.5 al momento​.

Una delle maggiori ragioni per aggiornare a iOS 16.5 è la sicurezza. Questo aggiornamento include 39 patch di sicurezza, tra cui tre patch per vulnerabilità che Apple riconosce potrebbero essere state attivamente sfruttate. Queste tre vulnerabilità Zero Day colpiscono WebKit, che è il motore dietro al browser web Safari​.

Conviene aggiornare ad iOS 16.5?

La decisione di aggiornare o meno dipende da te. Se la sicurezza è la tua priorità, allora l’aggiornamento a iOS 16.5 potrebbe essere una buona idea, nonostante le nuove funzionalità potrebbero sembrare minori rispetto al numero di versione maggiore​. Se sei un utente molto cauto e preferisci aspettare, potrebbe essere opportuno attendere una settimana per vedere se emergono altri problemi​.

Quanto a iOS 17, si prevede che sarà rivelato al WWC il 5 giugno e potrebbe includere una grande revisione del ControlCenter e molto altro. Apple potrebbe rilasciare ulteriori correzioni di bug per iOS 16, come iOS 16.5.1, per affrontare alcuni dei bug di lunga data in iOS 16.