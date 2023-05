iOS 16.5 è arrivato: cosa cambia con il nuovo update di iPhone

Dopo più di un mese di test beta, iOS 16.5 è ora disponibile per il grande pubblico, portando con sé una serie di nuove funzionalità e correzioni di bug. Questo aggiornamento è un importante passo in avanti nel percorso di Apple per migliorare e arricchire la sua piattaforma, in attesa del major update iOS 17 in arrivo a giugno.

Cosa c’è di nuovo in iOS 16.5?

Il sistema operativo della mela mordicata continua a evolvere, proponendo nuove funzionalità che arricchiscono l’esperienza utente. Con iOS 16.5, Apple ha introdotto una serie di aggiornamenti e correzioni di bug significativi.

Una delle novità più evidenti è l’introduzione di un nuovo sfondo per la schermata di blocco, il “Pride Celebration” wallpaper, dedicato a onorare la comunità e la cultura LGBTQ+. Questa caratteristica sottolinea l’impegno di Apple nel promuovere la diversità e l’inclusione attraverso i suoi prodotti.

Per gli appassionati di sport, la scheda Sport in Apple News offre ora un facile accesso a storie, punteggi, classifiche e molto altro per le squadre e le leghe che segui. Inoltre, le schede “My Sports” score e programmi in Apple News portano direttamente alle pagine dei giochi dove è possibile trovare ulteriori dettagli sui giochi specifici.

iOS 16.5 porta anche una serie di correzioni a problemi noti. Tra questi, risolve un problema che poteva rendere Spotlight non responsivo, affronta un problema che poteva impedire il caricamento di contenuti nei Podcast in CarPlay e risolve un problema in cui le impostazioni del Tempo schermo potevano essere resettate o non sincronizzate su tutti i dispositivi.

Che cosa ci riserva il futuro?

iOS 16.5 sarà l’ultimo importante aggiornamento di iOS 16 prima del WWDC di giugno, dove Apple presenterà iOS 17 e rilascerà le prime beta per gli sviluppatori. Tuttavia, Apple prevede di continuare a rilasciare aggiornamenti per iOS 16 durante l’estate e probabilmente anche in concomitanza con iOS 17. È previsto che iOS 16.6 entrerà in fase di beta testing a breve.

In conclusione, iOS 16.5 rappresenta un passo importante per Apple, che continua a lavorare per migliorare e arricchire l’esperienza utente su iPhone. Mentre aspettiamo con ansia i prossimi sviluppi, potete aggiornare il vostro iPhone andando nell’app Impostazioni, scegliendo Generale, poi Aggiornamento Software. E voi, quale funzionalità siete più eccitati di provare?