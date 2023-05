iOS 16.5 causerebbe un consumo eccessivo della batteria

Apple ha recentemente rilasciato l’aggiornamento iOS 16.5 per iPhone, che sta suscitando preoccupazione tra gli utenti a causa di un apparente consumo eccessivo della batteria. Numerosi reclami sono emersi sui social media, con utenti che segnalano una durata della batteria “orribile”, tempi di ricarica “drasticamente” più lenti e “temperature molto elevate”.

iOS 16.5 e problemi di batteria: cosa sappiamo finora

Nonostante queste lamentele, è importante capire che spesso questi problemi sono temporanei e dovuti all’aggiornamento del sistema operativo. Quando si scarica una nuova versione di iOS, diversi processi avvengono in background. I dati vengono ottimizzati per il nuovo software, le impostazioni della batteria possono essere ricalibrate, le app possono richiedere aggiornamenti e nuovi algoritmi possono persino riscansionare le foto. Questi processi, sebbene necessari, consumano batteria. Tuttavia, si tratta di un problema temporaneo. Dopo un paio di giorni, la batteria dovrebbe stabilizzarsi e le cose dovrebbero tornare alla normalità.

Apple ha confermato questa dinamica in passato. L’account di supporto Twitter dell’azienda ha suggerito agli utenti che le app e le funzioni potrebbero richiedere fino a 48 ore per adattarsi dopo un aggiornamento. Pertanto, è consigliabile non preoccuparsi eccessivamente di questi avvisi, ma forse ritardare l’aggiornamento a un momento in cui si ha accesso a una fonte di ricarica.

Personalmente, ho aggiornato il mio iPhone 14 Pro a iOS 16.5 qualche giorno fa e non ho riscontrato problemi significativi con la durata della batteria. Tuttavia, in caso di problemi sistemici, si può essere sicuri che Apple rilascerà presto un aggiornamento per affrontare il problema alla radice.

Che fare se il problema persiste?

Se dopo 48 ore il problema persiste, la prima cosa da fare è controllare lo stato della batteria del tuo iPhone, che può essere facilmente trovato nel menu Impostazioni. Se la capacità della batteria è inferiore all’80%, Apple consiglierà di sostituirla. Se è inferiore al 90% e si riscontrano problemi di durata della batteria, potrebbe essere opportuno considerare la sostituzione prima di raggiungere l’80%. Tuttavia, esistono anche diverse tecniche per prolungare la durata della batteria del tuo iPhone che non richiedono un viaggio all’Apple Store.

Rimane da vedere se Apple rilascerà un ulteriore aggiornamento per risolvere completamente i problemi riscontrati da alcuni utenti con iOS 16.5. Nel frattempo, è importante ricordare che la maggior parte di questi problemi tende a risolversi da sola con il passare del tempo.