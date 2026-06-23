Il videocitofono smart che tutti vogliono è appena crollato di prezzo per il Prime Day

Chi vive in una casa indipendente o in una villetta conosce bene quella sensazione: qualcuno suona al cancello mentre sei in giardino, al piano superiore o magari fuori casa.

Con i videocitofoni smart di nuova generazione questo problema sta rapidamente diventando un ricordo, e tra le soluzioni che stanno attirando maggiore attenzione c’è il nuovo EZVIZ CP5, un sistema che unisce videocitofono, monitor touch e controllo remoto in un unico dispositivo.

Il punto di forza del CP5 è la possibilità di gestire gli accessi direttamente dallo smartphone. Quando qualcuno suona alla porta, il sistema invia una notifica in tempo reale e permette di vedere chi si trova all’esterno, parlare con il visitatore e persino aprire cancello o porta da remoto, anche se ci si trova a chilometri di distanza.

A differenza dei classici videocitofoni che spesso mostrano immagini poco definite e interfacce datate, il CP5 punta su un ampio display touch a colori da 7 pollici. Lo schermo consente di controllare tutte le funzioni principali in modo intuitivo e di visualizzare immediatamente chi si trova davanti all’ingresso.

La videocamera integrata registra in Full HD 1080p e dispone di visione notturna, una caratteristica che permette di mantenere una buona qualità dell’immagine anche nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione. Questo aspetto è particolarmente utile per chi riceve consegne serali o desidera monitorare gli accessi durante la notte.

Controllo remoto e sicurezza più intelligente

Uno degli elementi che distingue il dispositivo è la connessione Wi-Fi dual band, compatibile sia con le reti a 2,4 GHz sia con quelle a 5 GHz. In questo modo la comunicazione tra videocitofono e smartphone risulta più stabile e veloce.

Attraverso l’app dedicata è possibile rispondere al campanello anche quando si è fuori casa. Un corriere, un familiare o un tecnico possono essere identificati immediatamente senza la necessità di trovarsi fisicamente davanti al monitor interno. Il sistema integra inoltre la comunicazione audio bidirezionale, che permette una conversazione chiara tra interno ed esterno.

Non manca il supporto per lo sblocco RFID, con due tag inclusi nella confezione, una soluzione pratica per chi desidera entrare rapidamente senza utilizzare chiavi tradizionali.

Un altro aspetto interessante riguarda la compatibilità con i sistemi già presenti nelle abitazioni. EZVIZ ha progettato il CP5 per funzionare con installazioni a due fili e per adattarsi anche a configurazioni a quattro fili, rendendo più semplice la sostituzione di vecchi citofoni senza interventi particolarmente invasivi.

Il design sottile occupa poco spazio e si integra facilmente con stili abitativi differenti, dalle abitazioni moderne alle ville tradizionali. Inoltre il pannello esterno è progettato per resistere agli agenti atmosferici, caratteristica importante per un dispositivo destinato a rimanere esposto tutto l’anno.

Per chi può essere la scelta giusta

Il CP5 si rivolge soprattutto a chi vuole modernizzare un vecchio impianto citofonico senza affrontare lavori complessi e a chi desidera aumentare il livello di controllo sugli accessi domestici. La possibilità di gestire tutto da remoto, ricevere notifiche in tempo reale e visualizzare immagini Full HD rappresenta un passo avanti rispetto ai tradizionali videocitofoni analogici.

Con la diffusione della smart home, prodotti di questo tipo stanno diventando sempre più richiesti. Non si tratta soltanto di comodità, ma di avere un contatto diretto con ciò che accade davanti alla propria porta, indipendentemente da dove ci si trovi in quel momento.