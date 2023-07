Il creatore dei Comandi Rapidi lascia Apple

Ari Weinstein, cofondatore di Workflow, l’app di automazione acquisita da Apple nel 2017 e successivamente trasformata in Scorciatoie, ha annunciato che lascerà l’azienda. Weinstein ha trascorso 6 anni presso Apple, lavorando come responsabile dell’ingegneria del software su Scorciatoie e altre funzionalità di intelligenza per le piattaforme Apple.

Il cofondatore di Workflow lascia Apple dopo 6 anni

L’annuncio della sua partenza è stato fatto attraverso un thread su Mastodon, dove Weinstein ha espresso gratitudine per il suo viaggio con Apple e ha espresso il desiderio di prendersi una pausa per costruire qualcosa di nuovo. Ha sottolineato l’amore per Apple e i suoi prodotti fin dalla sua infanzia, definendo l’opportunità di lavorare all’interno dell’azienda un vero onore e molto divertente.

L’acquisizione di Workflow da parte di Apple ha ricevuto ampi elogi da parte degli utenti. Inizialmente, l’app Workflow è stata trasformata in un’app gratuita disponibile sull’App Store e ha continuato a ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità nonostante le iniziali preoccupazioni sulla sua futura gestione.

Con il lancio di iOS 12, Apple ha introdotto la sua nuova app Shortcuts, basata su Workflow. Questo passaggio ha permesso alle automazioni di diventare più potenti ed avanzate, superando le limitazioni che Workflow aveva dovuto affrontare come app di terze parti.

La partenza di Ari Weinstein potrebbe sollevare domande sul futuro di Shortcuts, ma è importante notare che l’app ha un forte supporto all’interno di Apple. Nonostante la sua assenza, l’azienda è impegnata nel continuo sviluppo e miglioramento dell’app.

Inoltre, la comunità di fan di Shortcuts al di fuori di Apple ha sviluppato una vasta libreria di scorciatoie impressionanti che possono essere sperimentate da chiunque. Ciò dimostra l’entusiasmo e l’interesse dei utenti per le potenzialità offerte da questa app di automazione.

Nonostante la partenza di Ari Weinstein, Apple e la comunità di fan di Shortcuts continuano a lavorare per offrire agli utenti una piattaforma di automazione avanzata e personalizzabile, consentendo loro di sfruttare appieno le potenzialità dei loro dispositivi Apple.