Il 40% degli italiani fa questo errore quando cambia smartphone: a rischio elevato la sicurezza dei propri dati

La sicurezza dei dati personali è diventata una preoccupazione crescente, ma secondo la ricerca, molti italiani commettono un errore significativo quando cambiano smartphone, mettendo a rischio la sicurezza dei propri dati.

Lo smartphone è ormai il nostro compagno quotidiano, contenente fotografie, messaggi, appunti e ricordi che costituiscono un vero e proprio archivio della nostra vita. Eppure, nonostante l’importanza di queste informazioni, la pratica del backup non è ancora diffusa come dovrebbe. Secondo i dati della ricerca di Swappie, solo il 60% degli italiani effettua un backup completo dei propri dati prima di cambiare dispositivo. Questo significa che una buona parte della popolazione rischia di perdere foto, video e informazioni sensibili, non avendo protetto correttamente i propri file.

Perché non fare il backup è un rischio

Non fare il backup dei dati quando si cambia smartphone espone i dati personali a rischio. Se il dispositivo non viene correttamente salvato, è possibile che foto, documenti importanti e contatti vengano persi, con danni irreparabili. Inoltre, senza un backup adeguato, non si ha la possibilità di ripristinare i dati su un nuovo dispositivo. Questo errore può risultare particolarmente dannoso in caso di guasto del vecchio smartphone o di furto, dove i dati sensibili potrebbero essere irrecuperabili.

Il 40% degli italiani conserva il vecchio smartphone “per sicurezza”

Un dato interessante emerso dalla ricerca è che il 77% degli italiani conserva i vecchi smartphone per paura di perdere dati importanti. Tuttavia, quasi il 40% degli intervistati ha ammesso di non effettuare un backup completo prima di cambiare dispositivo, ma di mantenere il vecchio smartphone come “sicurezza”, nel timore che possa esserci qualcosa di importante che non hanno salvato. Questo comportamento aumenta i rischi legati alla sicurezza, in quanto i vecchi dispositivi spesso rimangono connessi a internet, senza essere adeguatamente protetti, esponendo così i dati a potenziali attacchi o malfunzionamenti.

La paura di separarsi dal vecchio dispositivo, spesso legata a un attaccamento emotivo, porta molte persone a conservare inutilmente il vecchio telefono, accumulando rifiuti elettronici. Questo non solo occupa spazio, ma aumenta anche i rischi legati alla sicurezza dei dati.

Nonostante gli errori comuni, esistono soluzioni semplici per evitare grattacapi futuri. Prima di cambiare telefono, è fondamentale eseguire un backup completo dei dati, utilizzando cloud o drive esterni. La tecnologia moderna permette di automatizzare i backup, rendendo il processo rapido e sicuro, senza doverci pensare troppo spesso.

È importante proteggere gli account personali con password forti e attivare l’autenticazione a due fattori per una protezione extra. Dopo aver fatto il backup e trasferito i dati su un nuovo dispositivo, è fondamentale cancellare in modo sicuro tutti i dati dal vecchio telefono, per evitare che possano essere recuperati da terzi.

Il World Backup Day è l’occasione ideale per riflettere sulla sicurezza dei propri dati e per mettere in pratica alcune azioni fondamentali per proteggere le informazioni personali. Cambiare smartphone senza fare un backup completo può portare alla perdita di dati importanti e mettere a rischio la sicurezza. Proteggere le proprie informazioni è più facile di quanto sembri: basta adottare l’abitudine di fare periodicamente il backup e prendere le giuste precauzioni prima di cambiare dispositivo. Non aspettare che sia troppo tardi, prendi il controllo della sicurezza dei tuoi dati oggi stesso!