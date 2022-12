I prodotti Apple da NON comprare a dicembre 2022

su Amazon si trova già in sconto. Col nuovo anno, Apple presenterà una gran quantità di nuovi prodotti e accessori, il che significa che chi compra ora determinati modelli di Mac e iPad rischia di ritrovarsi fra le mani un dispositivo nato vecchio. Ecco i prodotti Apple da evitare in questo periodo, a meno che…

Prodotti Apple da NON comprare

Qui di seguito c’è sostanzialmente la scaletta dei prodotti che ha il presenterà nei prossimi mesi, e che dunque non avrebbe troppo senso acquistare adesso a prezzo pieno:

iMac 24″: Lanciati 18 mesi fa e dotati ancora di chip M1, questi all-in-one saranno presto aggiornati con processore M2, a inizio 2023.

Lanciati 18 mesi fa e dotati ancora di chip M1, questi all-in-one saranno presto aggiornati con processore M2, a inizio 2023. Mac Mini: Il primo dei Mac M1, e con ogni probabilità il primo a abbracciare il chip M2 entro poche settimane o mesi del 2023. Lo eviterei fino ad allora.

Il primo dei Mac M1, e con ogni probabilità il primo a abbracciare il chip M2 entro poche settimane o mesi del 2023. Lo eviterei fino ad allora. Mac Pro: È uno degli ultimi Mac rimasti fermi a Intel, e con qualche costa e nel bel mezzo della transizione ARM andrebbe evitato come la peste, a meno che non si abbia assoluta necessità di cambiare parco macchine.

È uno degli ultimi Mac rimasti fermi a Intel, e con qualche costa e nel bel mezzo della transizione ARM andrebbe evitato come la peste, a meno che non si abbia assoluta necessità di cambiare parco macchine. MacBook Pro 14″ e 16″: Ora che i chip M2 sono disponibili, di sicuro saranno presto traghettati anche su questi modelli di laptop. Probabilmente entro i primissimi mesi del 2023.

Ora che i chip M2 sono disponibili, di sicuro saranno presto traghettati anche su questi modelli di laptop. Probabilmente entro i primissimi mesi del 2023. iPad mini: ha più di un anno di vita, e costa pure caro. A meno che il formato mignon non sia una impellente necessità, magari per far volare il drone e o come monitor, noi aspetteremo ad acquistarlo.

A meno che… Questi prodotti Apple saranno presto aggiornati, ma questo non significa che non possano diventare un ottimo acquisto per alcuni utenti. Poiché sono disponibili da diversi mesi, e poiché beneficiano ancora del vecchio schema di prezzi, si riescono spesso trovare con sconti incredibilmente interessanti su Amazon. A riprova di ciò, vi confessiamo che il MacBook Pro 14″ su cui queste stesse parole sono scritte ha meno di un mese di vita: lo abbiamo comprato poche settimane fa con un incredibile sconto di quasi 700 € sul prezzo di listino. Buttale via.

Un esempio? Al momento della stesura di questo post, il MacBook Pro 14″ M1 Pro, 16GB RAM e 512GB SSD costa solo 2.162€ invece di 2.349€ . Parliamo di uno sconto secco dell’8%. Praticamente uno sconto Educational. Valido anche per il taglio da 1TB. E con consegna garantita prima di Natale.

Prodotti Apple da acquistare

Qui di seguito la lista dei prodotti Apple che sono stati aggiornati in tempi recenti e che dunque si possono considerare un buon investimento:

MacBook Air: Chip M2, display Liquid Retina da 13,6 pollici con oltre 500 nit di luminosità, un’ampia gamma di colori P3 e supporto per 1 miliardo di colori. Fino a 18 ore di durata della batteria, fotocamera FaceTime HD 1080p, array a tre microfoni e sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale

con porta di ricarica MagSafe, due Thunderbolt e jack per cuffie. Considerato che su Amazon si trova già in sconto, vale assolutamente la pena.

Chip M2, display Liquid Retina da 13,6 pollici con oltre 500 nit di luminosità, un’ampia gamma di colori P3 e supporto per 1 miliardo di colori. Fino a 18 ore di durata della batteria, fotocamera FaceTime HD 1080p, array a tre microfoni e sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale con porta di ricarica MagSafe, due Thunderbolt e jack per cuffie. Considerato che su Amazon si trova già in sconto, vale assolutamente la pena. AirPods Pro 2: Cancellazione attiva del rumore riduce i rumori di fondo indesiderati, Modalità Trasparenza adattiva per lasciar entrare i suoni esterni riducendo il rumore ambientale, ma anche audio spaziale personalizzato diversi copriauricolari inclusi (XS, S, M, L) e controllo tattile per regolare il volume e gestire la riproduzione multimediale. Resistente ad acqua e sudore, AirPods Pro di 2ª generazione si trovano su Amazon con consegna prima di Natale.

Cancellazione attiva del rumore riduce i rumori di fondo indesiderati, Modalità Trasparenza adattiva per lasciar entrare i suoni esterni riducendo il rumore ambientale, ma anche audio spaziale personalizzato diversi copriauricolari inclusi (XS, S, M, L) e controllo tattile per regolare il volume e gestire la riproduzione multimediale. Resistente ad acqua e sudore, AirPods Pro di 2ª generazione si trovano su Amazon con consegna prima di Natale. Apple Watch Ultra: Display più grande e luminoso, migliore impermeabilità, più spazio sul display per le complicazioni e nuove fantastiche funzionalità per gli esploratori. Robusto, capace, e dotato di autonomia fino a 36 ore, si riesce a trovare col contagocce online.

Display più grande e luminoso, migliore impermeabilità, più spazio sul display per le complicazioni e nuove fantastiche funzionalità per gli esploratori. Robusto, capace, e dotato di autonomia fino a 36 ore, si riesce a trovare col contagocce online. AirTag: Sono il regalo perfetto per i più distratti il viaggio o si sposta spesso. Puoi collegarlo al tuo bagaglio, alla tua bici, al telecomando e a un’infinità di altre cose. Ogni tanto ricompare su Amazon.

Sono il regalo perfetto per i più distratti il viaggio o si sposta spesso. Puoi collegarlo al tuo bagaglio, alla tua bici, al telecomando e a un’infinità di altre cose. Ogni tanto ricompare su Amazon. Mac Studio: Disponibile in versione M1 Max e M1 Ultra, questo gioiello di Mac racchiude un piccolo mostro di potenza in un formato super compatto, non troppo più grande di un Mac mini. Si trova su Amazon in diverse configurazioni.

Disponibile in versione M1 Max e M1 Ultra, questo gioiello di Mac racchiude un piccolo mostro di potenza in un formato super compatto, non troppo più grande di un Mac mini. Si trova su Amazon in diverse configurazioni. iPhone SE: Schermo Retina da 4,7 pollici, supporto 5G, veloce processore A15 Bionic, buon sensore fotografico e Touch ID. Lo acquisti a un ottimo prezzo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.