I primi Mac Apple Silicon M3 potrebbero essere lanciati a ottobre

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua ultima newsletter “Power On” per Bloomberg, Apple sta preparando il lancio dei suoi primi Mac Apple Silicon M3 nel mese di ottobre. Questo arriva dopo l’annuale evento di lancio di iPhone a settembre, dove ci aspettiamo di vedere l’iPhone 15 e l’Apple Watch Series 9, oltre al nuovo Apple Watch Ultra. Secondo le fonti, Apple ha in programma di presentare nuovi Mac nel prossimo evento di ottobre, e tra i modelli probabili ci sono un nuovo iMac M3, un MacBook Air M3 da 13 pollici e un MacBook Pro M3.

Apple Silicon M3 in arrivo su iMac, MacBook Air e MacBook Pro ad ottobre: ecco cosa aspettarsi

Per quanto riguarda il chip M3, ci si aspetta che abbia un numero di core simile a quello dell’M2, ma con prestazioni ed efficienza migliorate grazie al passaggio a un nuovo processo di fabbricazione del silicio a 3 nanometri. Nonostante sembri sorprendente vedere i primi Mac M3 così presto dopo il lancio del ciclo M2, con prodotti come l’M2 Ultra Mac Studio e il MacBook Air da 15 pollici che hanno debuttato solo il mese scorso, ci sono state speculazioni sul fatto che il completamento degli ultimi modelli M2 sia stato ritardato a causa di problemi nella catena di approvvigionamento. Sebbene un MacBook Air M3 potrebbe essere pronto per ottobre, gli aggiornamenti M3 per prodotti come il MacBook Pro e il Mac Studio sono più avanti.

Nonostante Gurman non specifichi se Apple organizzerà un evento formale per il lancio dei nuovi Mac o se arriveranno tramite comunicato stampa, è probabile che Apple desideri organizzare un evento speciale per un così significativo lancio di nuovi Mac.

Gurman ha anche menzionato nella stessa newsletter che i nuovi modelli di iPad Pro con display OLED sono previsti per il 2024, ma potrebbe essere pronto un nuovo modello di iPad Air con un chip aggiornato già quest’autunno, considerando che l’iPad Air attuale è ancora alimentato dal chip M1.

Infine, Gurman ha ribadito la sua previsione secondo cui Apple sta lavorando su un nuovo iMac da 30 pollici, che potrebbe debuttare già nel 2024. Le informazioni fornite da Gurman fanno aumentare l’attesa e l’entusiasmo per i nuovi Mac Apple Silicon M3 che arriveranno a ottobre, portando ulteriori miglioramenti di prestazioni ed efficienza per gli utenti di Mac di tutto il mondo.