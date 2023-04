I migliori accessori iPhone 14 in sconto su Amazon

iPhone 14 è uno smartphone potente, versatile e ricco di funzionalità. Ha un design elegante, uno schermo OLED da 6.1 pollici, una fotocamera posteriore da 12 megapixel con zoom ottico e una batteria che dura fino a 17 ore. Ma per sfruttare al meglio le potenzialità di questo dispositivo, ci sono alcuni accessori che possono fare la differenza. Ecco i migliori (e scontati) su Amazon.

Batteria esterna MagSafe

Questo prodotto è l’omologo Belkin del MagSafe Battery Pack di Apple. Include una batteria esterna da agganciare magneticamente al retro degli iPhone muniti di MagSafe. La sua batteria magnetica da 2500mAh e costa 27€.

Lente Macro per iPhone 14

Metti il cannocchiale al tuo iPhone. L’uso di un obiettivo esterno su iPhone fornisce una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di catturare immagini con un campo visivo più ampio, una messa a fuoco più stretta su piccoli oggetti o un effetto visivo unico. Ci sono diversi tipi di obiettivi disponibili per le fotocamere iPhone:

Obiettivo Fisheye: Ha un ampio campo visivo di 180 gradi e crea un effetto di distorsione che può produrre immagini rotonde “simile a bolle”.

Consente di concentrarsi su piccoli oggetti a distanza molto ravvicinata, catturando così dettagli e trame intricate. Obiettivo grandangolare: Possiede un campo visivo più ampio rispetto alla fotocamera integrata dell’iPhone, consentendo di inserire più della scena nell’inquadratura. È particolarmente utile per la fotografia di paesaggi o di elementi d’architettonica.

Ci sono anche obiettivi disponibili che combinano più elementi, come un grandangolo e un teleobiettivo in un’unità, o un fisheye e un obiettivo macro in uno. L’utilizzo di un obiettivo esterno può aiutarti a ottenere una varietà di effetti creativi e catturare immagini che potrebbero non essere possibili solo con la fotocamera integrata dell’iPhone.

Su Amazon c’è un ottimo Kit Obbiettivi per iPhone che è il più venduto in assoluto e che include macro 25x, grandangolare 0.62x, fisheye 235 ° e un teleobiettivo zoom 22x da usare anche come telescopio. Costa solo 33€.

Questo Stand per iPhone 14 ti Segue 👀

Costa solo 27€ invece di 49€, ma questo supporto per smartphone ha una caratteristica che lo rende unico: ha il tracking facciale che segue i tuoi movimenti mentre registri i video. L’app iOS associata è personalizzata per riconoscere il tuo viso, si collega direttamente ai profili dei tuoi social media per caricare contenuti facilmente. Perfetta per blogger, tiktoker e creatori di contenuti in generale.

Caricatore MagSafe

Un caricatore MagSafe non è solo una soluzione elegante. È anche incredibilmente utile: permette di agganciare e sganciare il telefono al caricatore con un tocco, senza dover infilare e sfilare continuamente cavi. Durevole e pratico, ha un solo difetto, ovvero il costo. Il caricatore MagSafe originale Apple costa 44€ su Amazon; non proprio economico. Tuttavia, il clone TXQULA costa solo 15€ ed è praticamente identico.

